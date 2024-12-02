Главком ждет отзывов о выпускниках от командиров подразделений и предложения по дальнейшему наращиванию базовой общевойсковой подготовки.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обсудил с руководителями структурных подразделений Генштаба, командующими видами и родами войск, командирами отдельных боевых воинских частей и начальниками учебных центров и высших военных учебных заведений результаты внедренных изменений в подготовке военных.

Как сообщил Сырский в Facebook, на совещании обсудили предварительные результаты внедрения с 1 ноября текущего года во всех учебных центрах новой Программы базовой общевойсковой подготовки со сроком обучения 1,5 месяца.

"Для объективности оценки нововведений проведены беседы с курсантами и инструкторами, которые отметили только положительные аспекты в увеличении сроков обучения и в изменениях программы базовой общевойсковой подготовки", - отметил главнокомандующий.

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Сырский определил задачи по дальнейшему мониторингу эффективности внедренных изменений. По его словам, уже в декабре первые выпускники полуторамесячного срока обучения пойдут в боевые воинские части. Главком ждет отзывов о выпускниках от командиров подразделений и предложения по дальнейшему наращиванию базовой общевойсковой подготовки.

Также Сырский отметил, что на совещании затронули тему подготовки офицеров тактического звена, содержание которой требует усовершенствования, в том числе увеличение сроков обучения. Необходимость совершенствования подготовки офицеров также отметили и командиры боевых бригад.

Участники совещания предложили развертывание курсов повышения квалификации для подготовки офицеров штабов по отдельным направлениям деятельности. Руководители военных вузов сделали три предложения.

"Каждый командир должен нести ответственность за качество подготовки штаба, поэтому, в ходе их обучения должен использоваться принцип "командир учится с подчиненными", - отметил Сырский.

Также Сырский отметил, что боевые результаты напрямую зависят от качества подготовки воинов.

Военная подготовка в Украине - что надо знать

Накануне Тимочко сообщил, что в следующем году все мужчины в возрасте от 25 лет будут обязаны пройти базовую военную подготовку. Во время этого процесса люди получат навыки владения оружием. Кроме того, в будущем это поможет им в случае мобилизации.

Ранее в Минобразования сообщили, что обяжут всех студентов третьего курса пройти базовую военную подготовку. Сейчас разворачивают все возможности для полигонной подготовки и с января месяца начнется подготовка инструкторов для аудиторной части.

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