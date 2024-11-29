Главнокомандующий ВСУ посетил украинских защитников на Покровском и Кураховском направлениях.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский решил усилить подразделения Сил обороны на самых горячих направлениях Донецкой области. Как сообщил Сырский в сети Telegram, он работал в частях и подразделениях на Донетчине - на Покровском и Кураховском направлениях.

"Главная цель - лично пообщаться с командирами, которые непосредственно ведут бой, решить проблемные вопросы и оказать всестороннюю помощь. По результатам работы приняты все необходимые решения по усилению подразделений резервами, дополнительными боеприпасами, вооружением и военной техникой", - сообщил Сырский.

По его словам, стойкость и отвага украинских защитников и защитниц ломают вражеские замыслы, которые выходят далеко за пределы этих направлений:

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"Мы продолжаем сдерживать врага и наносить ему тяжелые потери в живой силе и технике".

Главнокомандующий ВСУ выразил благодарность нашим воинам за стойкость и храбрость в борьбе с российским агрессором.

В утренней сводке Генерального штаба ВСУ говорилось о том, что за прошедшие сутки на Покровском направлении украинские защитники отражали 61 вражескую атаку в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Даченского, Желтого, Чумацкого, Нового Труда и Пустынки.

Вместе с тем, на Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Сонцовка, Берестки, Новодмитровка, Курахово, Дальнее, Елизаветовка, Романовка, Антоновка, Успеновка и Дачное, где оккупанты 43 раза пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Ситуация в Донецкой области - последние новости

По данным телеканала CNN, украинские войска в Покровске Донецкой области испытывают острую нехватку личного состава и опасаются значительного прорыва российской армии. Из-за отсутствия нужного количества пехоты бойцы вынуждены использовать беспилотники для ударов по наступающим российским подразделениям.

В свою очередь военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман указал на важный момент при обороне Курахово. По его словам, ситуация, при которой украинские Силы обороны вынуждены будут отойти из населенного пункта, вполне возможна, поскольку держать его "для галочки" ценой больших жертв нет смысла.

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