Военнопленные россияне самостоятельно решают, возвращаться ли им домой через обменный фонд, дождаться победы Украины или попросить убежища.

С момента старта проекта "Хочу жить"поступило около 4,5 тыс. обращений от россиян относительно добровольной сдачи в украинский плен.

Об этом сообщил спикер координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Виталий Матвиенко в эфире информационного телемарафона.

"С сентября, с момента старта проекта, количество обращений – примерно 4,5 тыс. В день примерно – от 70 до 100 обращений. К нам обращаются родственники тех, кого могут мобилизовать или уже мобилизовали. К нам обращаются уже мобилизованные и еще не мобилизованные. И также есть обращение от кадровых военных РФ", - сказал Матвиенко.

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Он отметил, что усиление ответственности в России за сдачу в плен не останавливает желающих сдаваться.

"Украина учитывает то, что Россия усилила ответственность за добровольную сдачу в плен, поэтому все российские военнослужащие, которые добровольно сдаются, оформляются нашей стороной как те, что были взяты в плен во время боя. Это гарантирует таким пленным, после того, как они вернутся в Россию, что их не будут преследовать, и будут сохраняться все выплаты", - сказал спикер.

По его словам, те, кто сдаются в плен, сами принимают решение, хотят ли они быстро вернуться обратно через в обменный фонд.

"Они могут принять решение вернуться после победы Украины над Россией, они могут попросить убежища в Украине, но проходят определенную процедуру, где выясняется, причастен ли этот военнослужащий к каким-либо военным преступлениям... Также он может попросить убежища в странах Европы, таких как Германия и Нидерланды", - сказал Матвиенко.

Российские военнопленные в Украине

18 сентября в рамках работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными были открыты Единый центр и круглосуточная "горячая линия" для приема обращений от российских военных и их семей о возможности сложить оружие и сохранить свое здоровье и жизнь.

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