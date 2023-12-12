Отмечается, что с момента начала наступления в октябре российские военные потеряли более 13 тыс. личного состава вдоль линии Авдеевка-Новопавловка.

Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери в войне против Украины, однако намерены продолжать продвигаться вперед. Об этом свидетельствуют недавно рассекреченные данные американской разведки, которые обнародовали в США.

"С момента начала наступления в октябре, по нашим оценкам, российские военные потеряли более 13 тыс. личного состава вдоль линии Авдеевка-Новопавловка и потеряли более 220 боевых машин, что эквивалентно шести маневровым батальонам только в технике", – рассказал CNN представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон.

Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин "все еще стремится завоевать" Украину, но его попытка наступления не привела к "никаким стратегическим достижениям".

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По словам Уотсона, другие недавно рассекреченные разведданные США свидетельствуют о том, что "Россия, похоже, считает, что военный тупик в течение зимы исчерпает поддержку Запада для Украины и в конечном итоге даст России преимущество, несмотря на ее потери и постоянную нехватку обученного персонала, боеприпасов и оборудования".

"Путин четко следит за тем, что происходит в Конгрессе, и нам нужно, чтобы Конгресс действовал в этом месяце, чтобы поддержать Украину в трудное время", – подчеркнул он.

Война в Украине: это стоит знать

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время в Украине ожидаются изменения в процессе мобилизации. Предложения по этому поводу будут рассмотрены на следующем заседании Ставки.

Тем временем штурмовики Вооруженных сил Украины отбили один из терриконов в пределах Горловки Донецкой области. Этот город находится под оккупацией с 2014 года. Украинские воины захватили позиции противника, есть российские пленные.

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