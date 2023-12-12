Он уточнил, что окончательное решение по этому поводу будет принято на ближайшей Ставке.

В ближайшее время в Украине ожидаются новые инициативы в мобилизации и на следующем заседании Ставки будут рассмотрены предложения по этому поводу.

Такой анонс сделал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью ВВС. "Запускаем новую программу, мы уже несколько раз на заседаниях Ставки этот вопрос проговаривали. Думаю, что в ближайшее время будут новые инициативы, в том числе законодательные, по этому поводу", - детализировал он.

Он добавил, что этот вопрос сейчас комплексно разрабатывается.

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"Это и привлечение рекрутинговых компаний, и многие другие вещи. Я бы не хотел сейчас давать окончательный ответ, потому что еще раз подчеркиваю, он сейчас в процессе. Единственное, что можно сказать, что на следующем заседании Ставки президент дал указание, чтобы этот вопрос был окончательно подготовлен", - рассказал Данилов.

Комментируя вопрос о том, хватит ли Украине людей, чтобы воевать дальше, секретарь СНБО сказал, что в войне постоянно не будет хватать трех вещей.

"У вас не будет хватать времени, оружия и людей", - констатировал он.

Мобилизация в Украине

Верховная Рада продлила военное положение до 14 февраля 2024 года, а это значит, что и мобилизация в Украине будет продолжаться. Однако сейчас наблюдаются серьезные недостатки в процессе мобилизации, которые значительно влияют на ее качество.

Член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Соломия Бобровская сказала, что ситуации, когда ТЦК выдает повестки многим жителям поселков, но "закрывает глаза на ночные клубы" в городах, можно объяснить коррупцией и сложностью поиска человека по месту регистрации.

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