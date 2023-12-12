Аналитики объяснили, что на самом деле стоит за предложением США Киеву окопаться и налаживать работу своего ВПК.

Американские чиновники пытаются донести, что в 2024 году одобренная Конгрессом США помощь Украине будет меньше чем раньше. При этом в США начали прямо говорить Киеву о переходе к стратегии "держать и строить", то есть окопаться и восстанавливать собственный военно-промышленный комплекс (ВПК).

Как отмечает издание Defence, именно такая стратегия якобы должна заставить Кремль сесть за стол переговоров если не в конце 2024 года, то в 2025 году.

И в США и в Украине сходятся на том, что повторение аналогичных наступательных действий, как этим летом, маловероятно. Издание назвало, по каким причинам. В январе для подготовки к наступлению в США и странах ЕС начали объявлять о передаче "бригадных комплектов" помощи. Оружие шло в количествах фактически достаточных для полного перевооружения целых бригад, подготовка которых проводилась за рубежом. Но такая активность оказалась единичной и не стала началом систематического наращивания Сил обороны Украины.

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А в настоящее время не то что об аналогичных пакетах помощи от США не слышно, заблокированным остается даже то, что уже решили передать Украине. "А это прямо говорит, что даже в случае разблокирования $61,1 млрд назначенных в бюджете США на военную поддержку Украины невозможно будет вернуть время потерянное с октября, когда в США начался новый финансовый год", - подчеркивает издание.

В этой ситуации "окопаться" - это в любом случае значительно шире чем просто построить мощные линии обороны. Потому что РФ сделала именно это, но сейчас все равно активно атакует на многих участках фронта. "Это означает отказ от активных наступательных действий в целом. А усилить собственный военно-промышленный комплекс - это в любом случае стратегическая необходимость", - пояснили аналитики издания.

В связи с этим издание отметило, что такую стратегию вряд ли можно назвать победоносной.

Издание добавило, что в Европе все активнее говорят о вполне реалистичном уменьшении роли США в европейской безопасности из-за возвращения к политике изоляционизма, которую поддерживает новое поколение республиканцев.

"К такому сценарию необходимо готовиться, а не отвергать, потому что он не устраивает, а проводить в том числе и асимметричные действия, которые позволят вывести РФ из равновесия, наращивать оборону и собственный ВПК", - подытожили аналитики.

Стратегия США для Украины

Сегодня издание The New York Times выпустило статью, в которой говорится, что американское и украинское военное руководство ищут новую стратегию, которую смогут начать реализовывать в начале следующего года, чтобы обеспечить успешность ВСУ на поле боя.

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