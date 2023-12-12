На терриконе закрепились бойцы штурмовой группы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, королевской бригады.

Отражен один из терриконов в пределах Горловки и захвачены позиции противника, есть русские пленные.

Об этом говорится в видео Сухопутных войск, которое разместил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

В сообщении отмечается, что штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, королевской бригады это наши герои.

"Несмотря на сложные условия, отбила один из терриконов в пределах Горловки и захватила позиции противника. Теперь над терриконом развевается наш флаг Украины", - сказано в заметке.

На видео видно 5 пленных российской армии, которых взяли на терриконе. "С Днем Сухопутных войск Украины. Позади нас наша украинская Горловка, наш Донецк. Донбасс - это Украина. Мы обязательно победим!", - об этом говорят украинские бойцы на терриконе и устанавливают украинский флаг.

Горловка в оккупации-что известно

Как известно, Горловка Донецкой области оккупирована Россией с 2014 года.

Как сообщал УНИАН, сегодня в утренней сводке Генштаба ВСУ отмечалось, что отражено 14 атак Силами обороны на Бахмутском направлении в районах Богдановки, Клещиевки, Андреевки и Северного Донецкой области. Украинские воины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

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