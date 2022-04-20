Одобрение нового пакета помощи должно произойти в скором времени.

Соединенные Штаты Америки готовят еще один пакет мер безопасности для Украины на сумму 800 миллионов долларов.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Пока подробности нового пакета помощи до сих пор обсуждаются и могут измениться, но ранее президент США Джо Байден сказал, что США планируют отправить больше артиллерии в Украину.

Один высокопоставленный чиновник из администрации Байдена сказал, что новый пакет может быть одобрен в течение следующих 36 часов, хотя другой чиновник отметил, что временные рамки не ограничены и что это может произойти в течение ближайших дней.

Второй чиновник отметил, что объем помощи может также измениться в последнюю минуту.

О новом пакете помощи стало известно через неделю после того, как администрация Байдена предоставила разрешение на выделение 800 млн евро на помощь безопасности, в которую впервые со времени начала российского вторжения вошла артиллерия и контрбатарейные радары.

Третий чиновник отметил, что администрация Байдена работает, чтобы поставить помощь в Украину как можно скорее, поскольку имеет убеждение, что в войне наступила критическая стадия и дальнейшая помощь США может переломить ситуацию, когда большее агрессивное наступление РФ начнется на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, 16 марта президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о выделении 800 млн долларов на помощь безопасности Украине. Эта помощь предусматривала закупку средств для сбития российских самолетов и вертолетов в украинском воздушном пространстве.

13 апреля стало известно, что Соединенные Штаты Америки окажут Украине оборонную помощь еще на 800 млн долларов. В этом пакете предполагалось передать Украине 11 вертолетов Ми-17, 300 дронов-камикадзе Switchblade, 18 гаубиц и защитное снаряжение от химических атак, 200 бронетранспортеров M113, 10 контр-батарейных радаров, 500 противотанковых ракет Javelin и 30 тыс. наборов бронежилетов и шлемов.

19 апреля стало известно, что в течение 24 часов из США в Европу вылетит еще 7 самолетов с помощью для Украины.