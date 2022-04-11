США готовят новый пакет мер безопасности для Украины. Он будет адаптирован к новому фронту войны.
Об этом пишет CNN со ссылкой на нескольких представителей минобороны США.
США и Украина ведут интенсивные переговоры о новом этапе помощи в сфере безопасности, которая будет предназначена для противодействия усилению российской кампании на востоке и юге Украины, где местность отличается от прежнего основного фронта войны.
По словам американских чиновников, в новом пакете помощи акцент может быть сделан на большем количестве беспилотников и противотанковых гранатомётов Javelin. Отчасти это связано с тем, что Украина уже имеет их на вооружении и может быстро применить, сказал один чиновник.
США также ведут переговоры с партнерами и союзниками в Европе, чтобы узнать, какие дополнительные системы ПВО большой дальности, танки, бронетехнику и артиллерию они могли бы предоставить Украине из собственных запасов.
По словам официальных лиц, теперь, вдоль новых восточного и южного фронтов, украинцы нуждаются в более тяжелом вооружении, таком как бронетехника и артиллерия.
"Местность там более открытая и пригодна для бронетанковых механизированных наступательных операций с обеих сторон", - отмечал на прошлой неделе генерал Марк Мили.
CNN отмечает, что Украина хочет по-прежнему получить истребители, но США противятся этому.
При этом сегодня пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что ежедневно в регион прибывает 8-10 самолетов с помощью для Украины, не только из США, но и других стран.
Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Европейский союз должен увеличить военную помощь Украине. Она отметила, что необходимо тяжелое вооружение.