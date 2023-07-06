София может передать Киеву советские истребители МиГ-29, считает Иван Киричевский.

Болгария могла бы передать Украине свои самолеты МиГ-29, а также помогать с производством снарядов советского образца и ремонтом бронетехники.

Как сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире Эспрессо, болгары имеют немало заводов, где можно ремонтировать технику.

"Болгария может даже сейчас не согласиться на передачу С-300. Почему они еще зимой не решили размениваться на NASAMS? С-300 нам бы надо отдать сейчас - независимо, это декабрь 2022 года, или июль 2023 года. NASAMS Болгария может получить не раньше 2025 года, там и сейчас очередь расписана. Это еще без поправок на те пакеты военной помощи, которые нам могут готовиться. Это еще может быть дополнительно лет 5", - сказал эксперт.

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Он рассказал, что может быть с болгарами в технически-военном сотрудничестве сейчас.

"Во-первых, в Болгарии очень большие мощности по производству снарядов советских калибров - не только 152-мм, но и 82-мм мины, 100-мм снаряды, которые нам тоже нужны к некоторым типам пушек. Болгария может ремонтировать весь спектр советской бронетехники, в частности танки Т-72. У них также подходит к концу срок службы их МиГ-29 - соответственно, комплектующие к этим самолетам в больших количествах нам нужны всегда", - добавил Киричевский.

По мнению эксперта, если удастся найти взаимовыгодные условия, чтобы болгары свои старые самолеты отдали нам в качестве доноров запчастей - это тоже хороший вариант.

"Судя по некоторым новостям о F-16, они буквально завтра не будут. МиГ-29 мы еще будем эксплуатировать еще определенное время - чем больше запчастей, тем лучше. Если с этим помогут болгары, то почему бы и нет. Это вопрос, который стоит визита главы государства как Верховного главнокомандующего", - подытожил он.

Визит Зеленского в Болгарию

Владимир Зеленский прибыл в Болгарию 6 июля по приглашению местного правительства.

В начале июня в Болгарии было создано новое правительство, которое во главе с премьером Николаем Денковым высказалося в поддержку Украины.

Однако, президент Болгарии довольно неоднозначно высказывался относительно предоставления Украине вооружения для обороны от российской агрессии.

Недавно Болгария объявила о новом пакете военной помощи для Украины.

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