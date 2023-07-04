Болгария поставляет Украине не истребители и танки, а в основном старые боеприпасы, которые еще можно использовать.

Болгарская военная помощь Украине будет увеличена в этом году, заявил министр обороны страны Тодор Тагарев.

Он сказал, что страна отправит оружие после того, как закончат анализ потребностей украинской армии и того, сколько болгарские вооруженные силы способны дать, пишет EURACTIV.

"Помощь, которую Болгария оказывает до сих пор, высоко оценена руководством Украины и ее армией, а также нашими союзниками", - добавил министр обороны.

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Он пояснил, что болгарское общество должно знать, что Болгария помогает Украине, так как социологические опросы, проведенные в 2022 году, показали, что почти 70% болгар против отправки военной помощи Киеву.

"Эта военная помощь позволит, когда Украине удастся освободить все оккупированные территории, поможет стабилизировать регион - на Черном море, в Юго-Восточной Европе и на восточном фланге НАТО. Это главная причина и понимание того, ради чего Болгария помогает (Украине)", - сказал министр обороны Болгарии.

"Помощь, предоставляемая Украине, направлена не только на обеспечение неотложных военных нужд, но и на то, чтобы в долгосрочной перспективе вооруженные силы Украины достигли очень высокого уровня оперативной совместимости с НАТО", - сказал министр.

Помощь Украине от Болгарии - детали

Болгария поставляет Украине не истребители и танки, а в основном старые боеприпасы, которые еще можно использовать. Болгарская армия - одна из немногих в НАТО с серьезными запасами боеприпасов для старого советского вооружения, которое Украина использует в больших количествах.

В начале этого года министерство обороны Болгарии объявило, что закажет замену старых боеприпасов со складов болгарской армии примерно на 180 миллионов евро. Неофициально болгарские власти в начале года комментировали возможность продажи этих боеприпасов Украине. Столь большое количество боеприпасов могло сказаться на динамике боев в горячих точках линии фронта.

Болгария также готовится присоединиться к инициативе ЕС по предоставлению Украине одного миллиона 155-мм боеприпасов стандарта НАТО, хотя производство таких снарядов ограничено.

Сообщалось, что новое правительство Болгарии собирается устранить посредников в поставке оружия Украине, изменив позицию предыдущих правительств и президента страны.