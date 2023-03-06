Несмотря на то, что российские танки уже ехали в сторону Киева, тон разговора задавала украинская сторона.

СМИ выяснили дополнительные подробности о первых дипломатических встречах Киева и Москвы после полномасштабного вторжения РФ 24 февраля. Несмотря на то, что инициатива о встрече преимущественно исходила от россиян, за столом переговоров главной стала Украина.

Об этом рассказал источник изданию РБК-Украина, отметив, что первый дипломатический контакт между сторонами состоялся 25 февраля по инициативе Китая.

"Россияне, очевидно, по просьбе из Пекина, обратились с запросом об эвакуации китайских студентов, обучавшихся в Украине", - сказал источник.

Он отметил, что Россия предлагала сразу несколько площадок для проведения переговоров: сначала Кремль делал акцент на Минске (из-за неудачного опыта переговоров группы ТКГ по Донбассу Киев сразу же откинул эту идею), позже - на границе с Беларусью примерно в ста километрах прямого маршрута к Киеву (там в это время армия РФ разворачивала свое наступление, что создавало дополнительный риск для жизни членам украинской делегации).

В конечном итоге, стороны договорились начать диалог на другом участке украинско-беларусской границы в Гомельской области (сторона Беларуси). При этом в рамках обеспечения безопасности украинской делегации пришлось делать большой объезд через территорию Польши, ведь прямой дороги тогда туда не было.

Также стороны определенное время не могли согласовать дату начала переговоров: россияне настаивали на 27 февраля, однако Киев не спешил начинать диалог с Россией, "играя" на нервах противника.

"Мы зашли в зал и такие: "о, привет!" Важно было показать, что мы не сломались и не сломаемся, несмотря на ситуацию", - вспоминает собеседник.

Также украинская делегация поразила кремлевских переговорщиков своей дипломатической ловкостью. Источник отметил, что Кремль изначально ехал в Гомельскую область, чтобы принять капитуляцию Украины, но, на деле, тон переговорам задавали именно украинцы.

Так, украинская делегация показательно проигнорировала "правило" российской стороны о сдаче телефонов и других электронных средств, а также первой взяла на себя инициативу во время разговора, сначала предложив оппонентам зачитать свои требования, а затем перейти к их последовательному обсуждению.

Россия с самого начала переговоров навязывает "компромисс" Украине

Напомним, что на данный момент руководство РФ после серии стратегических неудач на поле боя в Украине рассматривает альтернативные варианты своему военному поражению.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов в своей недавней статье, Кремль с самого начала переговоров с Украиной продвигает идею "компромисса" для украинской стороны. Однако сейчас, для Москвы больше нет иного пути, помимо дестабилизации украинского общества именно за счет начала соответствующей дискуссии. В частности, речь идет об отказе от Донецкой и Луганской областей, а также от полуострова Крым.

Недавно "пас" в этом вопросе России дал Китай. 24 февраля 2023 года МИД КНР опубликовал на своей сайте "мирный план" о завершении "украинского кризиса", в котором предложил сторонам свой вариант прекращения огня. Предсказуемо, он не выгоден Украине, как отметили в Офисе президента.

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