Целью этого замысла является дестабилизация и раскол в обществе.

Россия продолжает рассматривать альтеративные варианты своему военному поражению в войне против Украины. Глава СНБО Алексей Данилов в своей авторской колонке на УП заявил, что сейчас единственным спасением Кремля является идея отказа Киевом от оккупированных Россией территорий в обмен на "мир".

"Внутренняя дестабилизация в Украине – единственное спасение для России от военного поражения и краха путинского режима. Для этого в кровеносную систему кремлю необходимо запустить ядовитый вирус – идею о возможности компромисса.

Всего лишь необходимо согласие Украины отказаться от территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма в обмен на прекращение войны. Работа по этому сценарию ведется масштабная и по разным направлениям. Кремль в своих планах рассчитывает на усталость украинцев, истощение союзников и партнеров, выборы в США и Европе, экономический кризис и нужду в российских ресурсах", - отметил Данилов.

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Российская Федерация своей пропагандой отмечает, что такой вариант будет лучшим выходом в данной ситуации для стран Запада. Кроме этого на внутриукраинских платформах Москва также распространяет похожую риторику:

"Разные спикеры и эксперты сначала осторожно, а потом все громче будут рассказывать, как нам нужен мир, что так – нужны уступки, что Запад нас предает, а власть вас не слышит! Что зачем нужны эти донбасские, луганские и другие земли и люди, ведь там одни "сепары" и "ватники", промытые мозги, разрушенная экономика и опустошенные города. Это гири на ваших ногах на пути в Европу!"- добавил Данилов.

Председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины отмечает, что востоке высказывания – это государственная измена. Данилов уверяет, что Крым, Донбасс и другие оккупированные регионы Украины – это суверенные территории и их никто не будет продавать или обменивать. Если попасть в ловушку, и согласиться на условия Москвы, то такой ход станет лишь промежуточным этапом перед новой войной.

"Путинская клика рассматривает подобное соглашение "земля в обмен на мир" не более, как промежуточный этап достижения главной цели – уничтожения Украины и ее полное поглощение", - отметил Данилов.

По словам секретаря СНБО, эта пауза станет преимуществом для России, ведь она сможет восстановить свою боеспособность и снова повторить наступление. Более того, Москва хочет "поиграть на обнаженных нервах украинского общества" и воспользоваться этим для распространения пророссийской пропаганды а также для раскола общества.

Алексей Данилов и его недавние заявления о войне России против Украины

Данилов назвал ядерные угрозы Путина агонией фашистского режима. К тому же глава СНБО добавил, что крупное наступление россиян сбавляет обороты.

Алексей Данилов объяснил на счет массовости вручения повесток.

Кроме этого Данилов рассказал о плане Б от Медведчука по захвату Россией Украины.

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