Американский генерал предупредил, что война находится в новой фазе, в которой украинские войска перехватили стратегическую инициативу.

Возможная реакция России на свои последние неудачи на поле боя в Украине остается непонятной, поэтому не следует терять бдительность.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов, генерал США Марк Милли, пишет Reuters.

Он видит риски эскалации со стороны Кремля на фоне успешного контрнаступления Украины.

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"Война сейчас идет не слишком хорошо для России. Поэтому все мы обязаны поддерживать высокий уровень готовности, бдительности", - сказал Милли.

Генерал США не считает, что американские войска в Европе находятся под повышенной угрозой, но добавляет, что они должны быть готовы.

"Во время ведения войны вы просто не можете быть полностью уверенными, что будет дальше", - отметил Милли.

Американский генерал не стал предполагать следующие шаги Путина, но предупредил, что война находится в новой фазе, в которой украинские войска перехватили стратегическую инициативу.

"Из-за этого мы должны очень внимательно следить за реакцией России на это", - подчеркнул Марк Милли.

Контрнаступление ВСУ: основные подробности

12 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Украина освободила уже почти 6 тысяч кв. км. своей территории. Сюда входят города Изюм, Купянск и Волчанск. 14 сентября Маляр рассказала, что силы обороны Украины с 6 сентября уже освободили 8 тыс. 500 квадратных километров территории, около 388 населенных пунктов.

16 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что практически вся Харьковская область уже деоккупирована.

Атакующие действия украинских защитников переломили ход войны, но завершить ее в этом году все равно не удастся, считают эксперты из американского Института изучения войны. Они также рассказали, что Россия вдвое усилила скрытую мобилизацию на фоне успехов ВСУ.

Отдельно аналитики рассказали, как украинская армия усилила давление на подразделения русских на востоке. Если ситуация будет развиваться схожим образом, врагу станет сложно обороняться.

Российские оккупанты также продолжают наступать на Донбассе вместо отправки подкреплений в районы атак ВСУ. По мнению экспертов, такие действия "оторваны от реальности".

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