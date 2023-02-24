Чиновник заявил, что власти Китая слишком очевидно подыгрывают России и указал на главный изъян их "мирного плана".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал актуальность так называемого "мирного плана" Китая для завершения российско-украинской войны.

Как отметил политик во время общенационального телемарафона, каждая страна имеет право делать те или иные выводы и давать собственные оценки происходящему, исходя из опыта своей истории. Однако предложения Китая по поводу прекращения огня между Украиной и РФ по линии разделения - это очевидное подыгрывание агрессору:

"Давайте будем справедливыми: называть мирным планом предложение Украине сдаться и капитулировать, немедленно прекратив огонь для двух сторон по линии разделения - это означает перевести конфликт в затяжной, это значит, что Россия не проиграет, это настолько очевидно, что вызывает удивление".

Он расшифровал, как действительно нужно читать якобы мирные инициативы со стороны Китая.

"Здесь нет ни слова о мире. Здесь есть слово: "Украина, вы должны встать на колени после года сопротивления и сдаться России". Вот как это нужно читать. Я понимаю мотивы Китая, тем не менее, у нас есть "формула мира", предложенная президентом Украины", - сказал Подоляк.

Он отметил, что в основу любого "мирного плана" нужно закладывать пункт о выводе российских войск с территории Украины - это единственный способ двигаться к миру, однако этого пункта нет предложениях со стороны МИД КНР, заявил Подоляк.

Предложение о "мире" со стороны Китая - реакция Украины и Запада

Напомним, что в рамках окончания "украинского кризиса" МИД Китая в пятницу, 24 февраля, предложил свой собственный план "мира". Среди 12 пунктов, которые предложила китайская сторона, упоминаются пункты об "всеобъемлющем прекращении огня", отказе от "менталитета холодной войны", и от "односторонних санкций" против России.

В ответ на это Вашингтон раскритиковал власти Китая, отметив, что Украине нужен справедливый мир, а не выгодное для России прекращение огня. Также там заявили, что для завершения войны в Украине нужно просто вывести все российские войска с украинских территорий.

Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский в рамках своей сегодняшней пресс-конференции отметил, что оценивает соответствующую инициативу Китая скорее, как мысли о сложившейся ситуации, а не конкретные предложения.

При этом в Кремле, ожидаемо, поддержали китайский план урегулирования войны. Как отметила спикер МИД РФ Мария Захарова, Россия открыта к достижению целей "СВО" политико-дипломатическим путем.

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