Общая продолжительность воздушных тревог в столице составляет более 693 часов.

С начала полномасштабного вторжения 24 февраля погибло 120 жителей столицы из-за атак российской армии, в том числе и воздушных.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram. В частности, начальник КМВА Сергей Попко заявил, что 2022-й год стал самым страшным годом в новой истории Киева.

"По состоянию на сегодня захватчик совершил 52 воздушные атаки на город. Было повреждено более 600 зданий. Значительным разрушениям подверглась и критическая инфраструктура Киева. Но все уничтоженное можно отстроить и восстановить. К сожалению, в результате военных действий столица теряет самое ценное - человеческие жизни", - подчеркнул Попко.

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Он добавил, что в период с 24 февраля по 30 декабря из-за войны погибло 120 киевлян, из них - пять детей. "Ранения получили 495 жителей, из них 30 - дети", - сказал Попко.

При этом, с начала полномасштабного вторжения в столице прозвучало 638 сирен воздушной тревоги.

"Общая продолжительность тревог - 693 часа 49 минут. То есть, это практически 29 дней! Целый календарный месяц в этом году жители города провели в укрытиях и бомбоубежищах", - заявил Попко.

Обстрелы Киева

Напомним, что 29 декабря Россия в очередной раз осуществила массированный ракетный обстрел Украины. В тот день силы ПВО уничтожили 54 ракеты из более 69.

16 ракет были сбиты над Киевом. Их обломки повредили частные дома, автомобиль, промышленное предприятие и детскую площадку.

В результате этого обстрела в Украине были повреждены объекты генерации и электросети.

В ночь на 19 декабря столицу и область атаковали дроны. Было обнаружено около 35 БПЛА, запущенных с восточного побережья Азовского моря.

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