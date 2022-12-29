В профильном министерстве признали повреждение ряда энергетических объектов и заверили, что энергетики уже работают над их восстановлением.

Несколько объектов энергетики Украины получили повреждения в ходе массированной ракетной атаки россиян утром 29 декабря. Об этом сообщил в своем Фейсбуке министр энергетики Герман Галущенко.

Он отметил, что сегодня россияне снова били именно по энергетической инфраструктуре, как и в предыдущие разы.

"К сожалению, есть определенные повреждения объектов генерации и электросетей. По состоянию на 11:00 сложная ситуация на западе страны, в Одесском и Киевском регионах", – рассказал министр.

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Галущенко предупредил, что в связи с сегодняшней атакой следует ожидать аварийных отключений электроснабжения. В то же время министр заверил, что энергетики уже работают над возобновлением подачи электричества.

Позже в ДТЭК сообщили, что российские оккупанты обстреляли одну из ТЭС предприятия. "Сегодня враг снова атаковал энергетический объект ДТЭК, ранее уже неоднократно подвергавшийся обстрелам. В результате удара было существенно повреждено оборудование станции. Из-за обстрела один из работников получил легкие ранения", — заявляют в компании.

Это уже 22-я террористическая атака России на энергетические объекты ДТЭК.

Также сообщается, что российские ракеты повредили объект энергетической инфраструктуры во Львовской области. Об этом заявил глава ОВА Максим Козицкий.

Во Львовской области применили аварийные отключения электроэнергии из-за повреждения энергоинфраструктуры. По состоянию на 11:40 в области без электроснабжения более 470 тысяч абонентов.

Самая сложная ситуация с возобновлением электроснабжения во Львове и окрестных населенных пунктах.

Ракетная атака РФ по Украине 29 декабря

Утром в четверг российский агрессор осуществил очередной массированный залп ракетами наземного, воздушного и морского базирования по гражданской инфраструктуре Украины.

По предварительным данным Офиса президента, россияне выпустили по Украине более сотни ракет. Часть была сбита украинской системой ПВО, однако были и прилеты.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что 90% города осталось без электричества. Кличко говорит, что Киев обесточен на 40%. А на Прикарпатье ракета упала на частный жилой дом, чудом не взорвавшись.

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