Местные власти призывают граждан находиться в укрытиях.

На территории Киевской области работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в своем Telegram-канале. Он призвал граждан находиться в укрытиях и безопасных местах до завершения тревоги.

"Жители Киевщины! В регионе работает противовоздушная оборона", - отметил он.

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Сейчас воздушная тревога звучит в Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Луганской областях.

Российские атаки

Как сообщал УНИАН, ночью российские захватчики атаковали Николаевскую область иранскими ударными беспилотниками "Shahed".

Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщал о сбитии.

По словам представителя Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники полковник Александра Зарубы, армия Российской Федерации способна атаковать Украину иранскими дронами-камикадзе при любых погодных условиях.

Ранее представитель Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что российские оккупанты могут использовать иранские дроны из новой партии - на них фиксируют другие серийные номера.

Напомним, что 10 декабря Россия запустила дроны-камикадзе по энергообъектам в Одесской области.

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