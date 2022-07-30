Организация Объединенных Наций пообещала помочь расследовать теракт.

Организация Объединенных Наций заявила о готовности предоставить экспертов для расследования обстрела колонии в Оленовке, Донецкой области.

Об этом пишет "Голос Америки".

"В связи с недавней трагедией в тюрьме в Оленовке мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование, которое требует согласия сторон, и мы полностью поддерживаем инициативы Международного комитета Красного Креста", - заявил Фархан Хак, заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 29 июля, пророссийские боевики заявили о гибели 50 украинских бойцов в результате удара по Еленовской колонии.

В Генштабе ВСУ заявили, что Вооруженные Силы Российской Федерации осуществили прицельный преднамеренный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в Еленовке.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщал, что жители оккупированной Еленовки информировали о работе российских "Градов" по колонии, где содержались украинские военнопленные.

Впоследствии была выдвинута версия, что здание колонии в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, могли взорвать изнутри.

ГУР МО известило, что взрывы произошли на территории промзоны в новом помещении, которое должно было быть специально оборудовано для содержания пленных, выведенных из "Азовстали".

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