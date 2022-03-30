Сейчас ситуация в столице Украины уточняется.

Сегодня было сбито несколько ракет над Киевом.

Об этом советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сказал в эфире информационного телемарафона.

"Насколько мы можем сейчас говорить, было сбито несколько ракет над столицей. Сейчас ситуация уточняется", - рассказал он.

Говоря о криминогенной ситуации в Киеве, Денисенко отметил, что в Киеве криминогенная ситуация "в целом на достаточно низком уровне". По его словам, уголовных преступлений "в разы меньше чем было в довоенное время".

Напомним, после обстрелов Киева российскими оккупантами в городе остается сотни мин и неразорвавшихся снарядов. Возвращаться в свои дома украинцам сейчас опасно, предупреждает он. Делать это можно только после согласования органов власти, ГСЧС и Национальной полиции.

Вас также могут заинтересовать новости: