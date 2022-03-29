Угроза для столицы по-прежнему сохраняется.

Министерство обороны Великобритании поделилось новым отчетом о ситуации на фронте в Украине. По его данным, ВСУ проводят локальные контратаки к северо-западу от Киева и удерживают центр Мариуполя.

Свежей информацией Минобороны поделилось на своем официальном аккаунте в Twitter.

Под Киевом контратаки проводятся по линии Ирпень, Буча, Гостомель. Наступления имели определенный успех: оккупантов вытеснили из отдельных позиций. Однако угроза для столицы сохраняется из-за ударного потенциала врага.

В Мариуполе ситуация сложная. Путинские войска продолжают наступать, сопровождая свои действия непрерывным интенсивным обстрелом. Однако ВСУ по-прежнему контролируют центр города.

В других местах оккупанты удерживают занятые позиции и пытаются провести реорганизацию, чтобы частично восстановить свои силы.

Напомним, вчера Вооруженные силы Украины героически освободили Ирпень. Однако в Киевской областной военной администрации предупредили, что агрессор проводит перегруппировку с целью возобновления наступления на столицу. Поэтому в скором времени интенсивность сражений в секторе может вырасти.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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