В МВД призвали быть бдительными на территории города, особенно следить за детьми.

После обстрелов Киева российскими оккупантами в городе остается сотни мин и неразорвавшихся снарядов.

"Оккупанты после себя оставили несколько сотен снарядов и мин, которые не детонировали. Но их успели изъять", - сообщил в Telegram журналист Андрей Цаплиенко.

Возвращаться в свои дома украинцам сейчас опасно, предупреждает он. Делать это можно только после согласования органов власти, ГСЧС и Национальной полиции.

"Будьте максимально осторожными с подозрительными предметами. И как только вы увидели взрывной предмет, похожий на то или иное устройство, снаряд или мину, которая не взорвалась, сразу вызывайте службы 101 и 102", - в свою очередь призвали в МВД.

Как отметил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире всеукраинского телемарафона, особое внимание стоит уделять детям, которые проявляют излишний интерес к таким предметам, а это может стоить жизни.

Напомним, Центр противодействия дезинформации при СНБО предупреждал, что возвращение к освобожденным от российских оккупантов городам может быть опасным из-за минирования.

Отмечается, что в связи с минированием жилых домов и окрестностей в тех городах и селах, где побывали захватчики, СНБО в очередной раз предостерегает об опасности противотанковых, противопехотных, кассетных мин, мин-ловушек с растяжками, что оставляют враги.

"Будьте осторожны там, где шли уличные бои! Также зафиксированы случаи минирования тел погибших людей. Помните: враг коварен и не чурается каких-либо способов нанести вред", - добавили в ведомстве.

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