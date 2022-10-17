Враг совершил обстрел дистанционных подстанций, через которые питается АЭС.

В понедельник, 17 октября, россияне в очередной раз обстреляли подстанции критической инфраструктуры на подконтрольной Украине территории.

Как отметили в "Энергоатоме", вследствие этого в 03:59 отключилась последняя линия связи Запорожской АЭС - Днепровская.

"В переходном процессе из-за кратковременного снижения напряжения включался резервный трансформатор собственных нужд ЗАЭС и состоялся запуск дизель-генераторов. Кроме того, отключилась линия связи 750 кВ Южноукраинская АЭС – Днепровская, но без влияния на нагрузку ПАЭС", – говорится в сообщении.

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"Энергоатом" обратился к международному сообществу с призывом безотлагательно принять меры для скорейшей демилитаризации ЗАЭС, вывода с территории станции и города Энергодар всех российских военных, и возвращения Запорожской АЭС под полный контроль Украины ради безопасности всего мира.

Ситуация на Запорожской АЭС

Запорожская АЭС с 4 марта находится под контролем российских оккупантов. Также захвачен город-спутник АЭС – Энергодар. С начала полномасштабной войны ЗАЭС подвергается обстрелам со стороны РФ, из-за чего станция регулярно обесточивается.

6 августа появилась информация о том, что российские оккупанты могли заминировать ЗАЭС, один из энергоблоков Запорожской АЭС был отключен от энергосистемы.

МАГАТЭ направляло миссию на территорию ЗАЭС для проверки ее состояния. Сотрудники агентства до сих пор присутствуют на ЗАЭС. В своем отчете после визита представители МАГАТЭ рекомендовали прекратить немедленные обстрелы станции на площадке и окрестностях, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение ЗАЭС.

В конце сентября россияне провели на оккупированных территориях Украины, в частности, на Запорожье, так называемые референдумы о присоединении к России. После этого российский диктатор Владимир Путин объявил о попытке аннексии Запорожской области. Уже 5 октября Путин издал указ о присвоение оккупированной Запорожской АЭС.

11 октября 2022 года стало известно о том, что оккупанты заставляют сотрудников ЗАЭС подписывать контракты с "Росатомом".

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