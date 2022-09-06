Специалисты призвали прекратить военные действия, которые могут повлиять на системы электроснабжения станции.

Украинские специалисты поддерживают ядерную безопасность на Запорожской атомной станции, но это происходит "в очень сложных условиях" из-за присутствия военных и работников "Росатома".

Об этом говорится в отчете агентства.

В своем отчете представители МАГАТЭ рекомендовало прекратить немедленные обстрелы станции на площадке и окрестностях, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение ЗАЭС.

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Артобстрелы "все еще не привели к ядерной аварийной ситуации, но постоянно угрожают ядерной безопасности" и выбросу радиации.

"Поддержка в штатном режиме всех систем безопасности ЗАЭС является результатом усилий оперативного персонала. Однако эти усилия осуществляются в очень сложных условиях, когда на месте находятся военнослужащие и техника, а также представители Росатома", - говорится в отчете.

Также в МАГАТЭ рекомендовали обеспечить бесперебойное функционирование систем безопасности и оборудования ЗАЭС: "Это требует удаления транспортных средств с зон, которые могут помешать работе систем безопасности и оборудования... Украинский персонал на ЗАЭС в условиях российской оккупации испытывает постоянный стресс и напряжение, особенно в связи с ограниченным количеством персонала. Это может привести к увеличению числа человеческих ошибок".

Работникам должны восстановить надлежащую рабочую атмосферу, включая поддержку семьи.

Специалисты призвали прекратить военные действия, которые могут повлиять на системы электроснабжения, восстановить средства аварийного реагирования, обеспечение надежной связи с работниками ЗАЭС.

"МАГАТЭ рекомендует, чтобы стороны взяли на себя обязательства и внесли свой вклад в обеспечение эффективных цепочек поставок для обеспечения постоянной ядерной безопасности и сохранности станции при любых условиях, включая транспортные коридоры при поддержке агентства", - говорится в отчете.

Справка УНИАН. Российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. С тех пор Россия отказалась от предложения создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. С начала августа оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

По приглашению правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. В ее состав вошли 14 международных экспертов. Миссия сфокусировалась на трех задачах: физическая защита; ядерная безопасность; гарантии нераспространения ядерных материалов.

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