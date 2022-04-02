Последствия от вражеских ударов еще выясняются.

Российские захватчики 2 апреля обстреляли город Миргород в Полтавской области. По предварительным данным, пострадавших нет.

Об этом в Telegram сообщил председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Три "прилета" по инфраструктуре в Миргороде. Последствия от вражеских ударов выясняются. Предварительно – пострадавших нет", – отметил он.

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Лунин обратился к горожанам с просьбой не постить никаких фото, сохранять спокойствие и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Воздушная тревога в области была объявлена около 17:00.

Напомним, ночью и в субботу утром российские войска нанесли ракетные удары по Полтаве и Кременчугу, есть пострадавшие.