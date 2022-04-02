Российские захватчики 2 апреля обстреляли город Миргород в Полтавской области. По предварительным данным, пострадавших нет.
Об этом в Telegram сообщил председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
"Три "прилета" по инфраструктуре в Миргороде. Последствия от вражеских ударов выясняются. Предварительно – пострадавших нет", – отметил он.
Не публикуйте фото
Лунин обратился к горожанам с просьбой не постить никаких фото, сохранять спокойствие и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Воздушная тревога в области была объявлена около 17:00.
Напомним, ночью и в субботу утром российские войска нанесли ракетные удары по Полтаве и Кременчугу, есть пострадавшие.