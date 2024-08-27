Проект призвал обратить внимание на ситуацию вокруг Новогродовки.

По данным аналитиков DeepState, оккупационные войска РФ имеют новые продвижения на российско-украинском фронте.

Ночью они проинформировали об обновлении карты боевых действий. "Враг оккупировал Птичье, а также продвинулся возле Песчаного, Калинового, в Карловке, Мемрике, Красном Яру, Михайловке, Северном, Новогродовке и окрестностях", - говорится в сообщении в Telegram.

Аналитики считают, что украинское общество и соответствующие органы должны обратить внимание "на то, что произошло с Новогродовкой и то, что произойдет с Селидовым". "Опыт и отсутствие наказания за Очеретино породило новую трагедию, свидетелями которой становится каждый из нас", - добавили они.

Видео дня

Ситуация на фронте

Вчера DeepState писал о продвижении российских войск возле Новоторецка, Михайловки, Яснобродовки, а также в Константиновке, Новогродовке и Железном.

Ночью в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что россияне непрерывно атакуют украинские позиции, используя свое преимущество в живой силе и технике.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что на заседании ставки Верховного главнокомандующего приняли решение усилить Покровское направление.

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