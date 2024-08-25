В ночь на 25 августа оккупанты нанесли удар ракетами различных типов по прифронтовым областям Украины.

За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 160 боевых столкновений. Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, самая горячая ситуация была на Покровском направлении, где украинские защитники отражали 58 штурмовых действий российских оккупантов.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ударов 15 ракетами и 95 авиаударов, сбросив 127 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, враг осуществил более 4 тыс. 800 обстрелов, из них 143 - из реактивных систем залпового огня.

В то же время авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также были поражены пункт управления, четыре артиллерийские системы, две радиолокационные системы, две системы дистанционного минирования и склад боеприпасов.

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Что происходит на фронте

На Харьковском направлении шли три боя вблизи Глубокого и Волчанска, а на Купянском враг атаковал 14 раз. На Лиманском направлении также произошло 14 боестолкновений.

На Северском направлении произошло девять боевых столкновений, а на Краматорском россияне атаковали 19 раз. Кроме того, на Торецком направлении шло 14 боев неподалеку, в частности Нью-Йорка.

"На Покровском направлении наши защитники отражали 58 вражеских штурмовых действий, в частности, в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиновое, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Птичье, Новогродовка. Наибольшая концентрация атак была у Новогродовки и Калинового", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 18 атак противника, а на Времовском российские захватчики восемь раз наступали в сторону Водяного, Угледара и Катериновки. Успеха не имели. На Ореховском направлении произошло три боестолкновения.

В Генштабе также сообщили, что в ночь на 25 августа оккупанты нанесли удар ракетами различных типов по прифронтовым областям Украины. Были атакованы Черниговская, Сумская, Харьковская и Донецкая области.

Враг применил ракеты наземного базирования из Воронежской и Ростовской областей: крылатую "Искандер-К", баллистическую "Искандер-М" и шесть управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 из воздушного пространства Курской и Белгородской областей. "Вследствие активного противодействия Сил обороны Украины большинство ракет не достигли своих целей", - отмечается в сообщении.

Кроме того, российские захватчики атаковали девятью ударными беспилотниками типа "Shahed" с мыса Чауда (временно оккупированная территория украинского Крыма).

"Восемь "шахедов" сбиты расчетами мобильных огневых групп в Николаевской области", - сообщили в Генштабе.

Потери России в войне

Как сообщал УНИАН, общие потери России в войне против Украины выросли уже до 607 тыс. 680 военных. В частности, за минувшие сутки было ликвидировано еще 1 тыс. 190 российских солдат.

Среди потерь во вражеской технике, в частности 8 тыс. 547 (+5 за сутки) танков, 16 тыс. 631 (+11) боевая бронированная машина и 17 тыс. 396 (+47) артиллерийских систем.

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