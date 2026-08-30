Россия продвигается на Донбассе, а Украина готовится к битве за его последние оплоты, – BI

Вряд ли даже захват всего Донбасса автоматически заставит Кремль согласиться на прекращение огня.

Оккупанты продолжают медленно продвигаться на Донбассе, а украинские военные готовятся к тяжелым боям за последние крупные оборонительные рубежи региона. Эксперты предупреждают: ситуация для ВСУ на отдельных участках фронта ухудшается, однако темпы российского наступления остаются крайне низкими.

Как пишет Business Insider, по оценкам представителей одной из ведущих европейских разведывательных служб, россияне могут выйти на окраины Краматорска и Славянска в начале 2027 года. Эти города являются центром последнего крупного украинского оборонительного пояса на Донбассе.

При этом разведчики полагают, что Россия может захватить Донбасс полностью уже в следующем году. Однако такая кампания обойдется российской армии в огромные потери.

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В то же время не все эксперты считают такой сценарий неизбежным, отмечает издание. Например, военный аналитик Франц-Штефан Гади отметил, что российские войска сейчас продвигаются самыми медленными темпами с зимы. По его мнению, при нынешней скорости наступления Москва не сможет полностью захватить Донбасс до начала 2030-х годов.

В то же время эксперт предупредил, что замедление наступления не означает стабилизации фронта. На отдельных направлениях россияне имеют локальное преимущество, в частности в использовании FPV-дронов. В некоторых районах соотношение беспилотников может составлять 10 к 1.

Дополнительной проблемой для украинских войск остаются российские управляемые авиабомбы, которые наносят значительные потери позициям ВСУ.

Гади предположил, что россияне могут выйти к Краматорску и Славянску уже весной или летом 2027 года. Однако для этого Кремлю, по его мнению, может понадобиться новая мобилизация:

"России необходима мобилизация, если она хочет сохранить или увеличить нынешний темп".

По его словам, если мобилизация состоится осенью, новые военные смогут существенно повлиять на ситуацию на фронте примерно в первой половине 2027 года.

Оборонительный пояс может пасть

Полковник австрийских Вооружённых сил Маркус Райснер считает, что летнее наступление РФ пока не оправдало ожиданий Кремля, но российская армия продолжает продвигаться вперёд "медленно, но неуклонно".

По его мнению, одним из ключевых факторов в предстоящей битве за Краматорск и Славянск станет украинская логистика. Если россиянам удастся перерезать пути снабжения украинских войск, они смогут удерживать позиции лишь ограниченное время.

Уже сейчас значительная часть украинской логистики осуществляется с помощью тяжелых мультикоптеров и наземных беспилотных систем. Россияне пытаются систематически уничтожать эти средства, а также препятствовать подходу подкреплений и проведению ротаций.

Райснер предупредил, что без способности Украины разорвать этот замкнутый круг оборонительный пояс вокруг Краматорска и Славянска может рухнуть.

Украинские командиры готовятся к тяжелым боям

Украинские военные на Донбассе также понимают, насколько сложной может быть предстоящая кампания.

24-летний командир с позывным "Флешка" и 26-летний командир с позывным "Саша" возглавляют подразделение, в котором служат более 80 военных. Их подразделение объединяет пехоту и беспилотные системы. Военные используют тяжелые ударные дроны, разведывательные беспилотники, системы минирования и наземные роботизированные комплексы.

По словам Саши, главная задача – уничтожение российских операторов беспилотников и максимально возможное сохранение украинской пехоты.

"Чем дольше пехота выживает, тем дольше будут удерживаться города", – пояснил он.

Военный также описал тактику россиян, которые, по его словам, часто отправляют штурмовиков небольшими группами, постепенно истощая украинскую оборону.

Гади назвал такой подход одним из центральных элементов российской тактики. По его словам, города могут падать не из-за масштабных прорывов, а из-за постепенного истощения обороны.

Какие города могут оказаться под ударом

Украинские военные опасаются, что следующей серьезной целью россиян может стать Дружковка.

"Они переключили своё внимание на Славянск. Они уже ведут боевые действия в Николаевке", – рассказал Флешка.

Саша также ожидает особенно тяжелых боев за Славянск. В то же время он подчеркнул, что местность может дать преимущество украинским военным.

По его словам, украинские силы занимают господствующие высоты и имеют укрытие, тогда как россиянам придется преодолевать сложную местность под огнем.

"Это будет жестокая мясорубка", – прогнозирует командир.

Донбасс может быть лишь промежуточной целью РФ

Эксперты также сомневаются, что даже возможный захват всего Донбасса автоматически заставит Кремль согласиться на прекращение огня.

Райснер считает, что российский диктатор Владимир Путин будет корректировать военные цели в зависимости от состояния украинской обороны.

В то же время Гади подчеркнул, что с точки зрения Москвы Донбасс может быть лишь промежуточной, а не конечной целью.

По его словам, стратегической задачей России остается возвращение Украины в сферу своего влияния. Эксперт также отметил, что настоящая деэскалация будет политически сложной для Кремля, поскольку для этого России придется сокращать военную экономику и объяснять собственному населению причины завершения войны.

В то же время украинские военные подчеркнули, что борьба за Донбасс продолжается, а предстоящая битва за Краматорск и Славянск может стать одним из ключевых этапов войны.

Ситуация на Донбассе

В декабре 2025 года УНИАН со ссылкой на DeepState сообщал, что за 4 года полномасштабной войны Россия захватила 23% территории Донецкой области, тогда как под контролем Украины оставалось 22,6%. До полномасштабного вторжения РФ уже контролировала около 32% территории Донецкой области.

В апреле 2026 года сообщалось, что, по оценке американского военного аналитика Майкла Кофмана, цель России захватить всю Донецкую область в 2026 году была определена давно. В то же время РФ параллельно пытается продвигаться и на других направлениях.

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