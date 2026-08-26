Россияне пытаются взять в полуокружение украинские позиции под Константиновкой, - сержант

Враг усиливает удары по Краматорску, Славянску и Дружковке, стремясь затруднить логистику Сил обороны и нанести потери в тылу.

На Константиновском направлении небольшие пехотные группы оккупантов пытаются обойти украинские позиции и создать условия для полуокружения.

Об этом сообщил старший сержант 93-й бригады "Холодный Яр" Виталий Пясецкий (Стохид), передает "Суспильне". По его словам, оккупанты продолжают действовать группами по два человека, пытаясь проникнуть через линию обороны.

"Если раньше враг пытался развить успех со стороны Константиновки, то сейчас вектор в большей степени сместился на два этих подразделения – это 93-я бригада и первый корпус "Азов". Враг пытается вклиниваться, "инфильтрироваться", обходить район ответственности бригады и продвигаться на север, создавая предпосылки для возможного полуокружения полосы ответственности бригады", – рассказал Стохид.

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В то же время, по его словам, украинские защитники выявляют такие группы и наносят им огневой удар. Впрочем, благоприятные погодные условия и растительность пока помогают оккупантам скрытно перемещаться и накапливать силы.

Трасса Дружковка – Шахово – Покровск

По словам Пясецкого, россияне пытаются обойти район обороны бригады в направлении бывшей трассы Дружковка – Шаховое – Покровск. Выход на высоты по этой дороге, по мнению оккупантов, может создать условия для продвижения в сторону Дружковки и осложнения украинской логистики.

Военный отметил, что российское командование продолжает действовать в соответствии с озвученным планом по захвату до конца года всей Донецкой области и Краматорско-Константиновской агломерации.

Он также подчеркнул рост количества ударов по тыловым городам Донецкой области:

"Враг максимально наращивает усилия, чтобы нанести удар по логистике или местам сосредоточения личного состава. Увеличилось количество ударов именно по городам, таким как Краматорск, Славянск, Дружковка и далее".

Логистика на передовой

Кроме того, старший сержант рассказал о сложной ситуации с логистикой на передовой. Из-за постоянной угрозы ударов украинским военным приходится добираться до позиций пешком, преодолевая много километров под наблюдением российских дронов.

"Идти приходится более 6 км, а иногда это доходит и до 15, и до 20. Поэтому пехотинец может добираться до позиций несколько дней, так как движется от укрытия к укрытию. Ведётся наблюдение за путями выдвижения, перемещения пехоты с целью выявления дронов, дронных засад, так называемых дронов-жданов на оптоволокне, которые часто на таких маршрутах садятся и ожидают цель", – рассказал он.

Ситуация в Донецкой области

Как сообщал УНИАН, ранее мониторинговый проект DeepState заявил, что россияне оккупировали город Родинское в Донецкой области. А затем сообщалось, что они продвинулись вблизи Дорожного и Софиевки в Донецкой области.

А сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины в Донецкой области будут укреплены благодаря двум обновленным группировкам. Их командующими станут Герои Украины Денис Прокопенко и Андрей Билецкий.

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