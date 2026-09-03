Украинские военные освободили часть территории в Харьковской области

В сообщении 23-го штурмового полка отмечается, что военные продолжают наступление на Купянском направлении.

Силы обороны Украины восстановили контроль над новыми участками местности между Дворичной и Западным в Харьковской области, сообщил в Facebook 23-й штурмовой полк "Р.У.Г" 2-го корпуса НГУ "Хартия".

Военные поделились, что в ходе операции было освобождено еще 4 км² украинской территории.

На одном из участков бойцы 23-го штурмового полка действовали совместно с военнослужащими 35-й отдельной бригады морской пехоты. В сообщении полка отмечается, что военные продолжают продвижение в этом направлении.

Видео дня

Также военные обнародовали видео боевых действий 23-го отдельного штурмового полка Р.У.Г. корпуса "Хартия". На кадрах показана работа украинских военных во время освобождения лесного массива вблизи Западного.

Район Дворичной и Западного расположен в Купянском районе Харьковской области. Этот участок остается одним из направлений активных боевых действий на востоке Украины.

Аналитический ресурс DeepState в Telegram подтвердил информацию об успехах украинских военных и обновил карту боевых действий.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по оценкам представителей одной из ведущих европейских разведывательных служб, российские оккупанты продолжают медленно продвигаться на Донбассе. В то же время украинские военные готовятся к тяжелым боям за последние крупные оборонительные рубежи региона. По мнению экспертов, ситуация для ВСУ на отдельных участках фронта ухудшается, но темпы российского наступления остаются крайне низкими. Они прогнозируют, что россияне могут выйти на окраины Краматорска и Славянска в начале 2027 года. Однако такая кампания обойдется российской армии в огромные потери.

Также мы писали, что старший сержант 93-й бригады "Холодный Яр" Виталий Пясецкий (Стохид) сообщил, что на Константиновском направлении небольшие пехотные группы оккупантов пытаются обойти украинские позиции и создать условия для полуокружения. Пясецкий рассказал, что российские оккупанты продолжают действовать группами по два человека, пытаясь проникать через линию обороны. Стохид добавил, что украинские защитники выявляют такие группы и наносят им огневой урон.

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