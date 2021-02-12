Зеленский также отметил, что украинские военные должны отвечать врагу в случае нарушения им перемирия и обстрелов.

Президент Владимир Зеленский во время посещения передовой на Донбассе заявил, что Украина не позволит российским наемникам сорвать режим прекращения огня.

Читайте такжеВ нескольких сотнях метров от линии соприкосновения: Зеленский побывал на передовой (фоторепортаж)Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства. В частности отмечается, что президент вместе с послами ряда иностранных государств посетил украинские позиции вблизи Авдеевки, Промзоны, в Шумах, а также побывал на позиции, расположенной в 80 метрах от врага. Зеленский отметил, что акцентирует внимание на этих трех позициях том, что, согласно данным командующего ООС Владимира Кравченко, именно здесь были осложнения и фиксировалось большое количество нарушений режима тишины со стороны врага.

"Мы понимаем, что происходит. Мы в принципе понимаем, что режим прекращения огня нужен только нам. Мы в принципе понимаем, что сепаратисты хотят его сорвать. Мы это понимаем. Но стойкость наших военных говорит о том, что мы не дадим это сделать", – сказал президент.

Зеленский также отметил, что украинские военные должны отвечать врагу в случае нарушения им перемирия и обстрелов.

"Наши ребята прекрасно знают: если идет снайперское уничтожение наших военных – они должны найти адекватный ответ тем снайперам, которые уничтожили жизнь наших военных. Именно так они и делают", – отметил он.

"Они не получают от меня приказ на ответ ни разу. У них приказ действовать в таких случаях именно так, как они действуют. И они отвечают именно так, как и нужно в этой ситуации ответить", – добавил Зеленский.

Отметим, что в день визита Зеленского на Донбасс, оккупанты убили двух украинских военных. В частности, 11 февраля около 9:30 утра на направлении Горловки снайпером ВС РФ был тяжело ранен военнослужащий ВСУ. Несмотря на оказанную помощь, он умер в ходе эвакуации. Второй украинский защитник погиб вечером. В 20:45 боевики нарушили установленное перемирие и обстреляли позиции ВСУ вблизи Новомихайловки, в результате чего один из защитников Украины погиб.

Визит Зеленского на Донбасс

Утром 11 февраля президент Украины Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область.

Среди прочего, президент ознакомился с ситуацией на передовой и пообщался с военнослужащими, которые несут службу в зоне проведения ООС.

Вместе с президентом на Донбасс отправились послы стран «Большой семерки».

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Автор: Ирина Погорелая