Погибшему военному было 20 лет.

В больнице умер украинский военный, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве в зоне проведения ООС в районе населенного пункта Новгородское Донецкой области.

Читайте такжеПодрыв автомобиля на Донбассе: скончался один из раненых военных Об этом говорится в сообщении 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского в соцсети. "Матрос Волков Руслан Михайлович - огнеметчик огнеметного взвода роты радиационной, химической, биологической защиты военной части А0216. 04.01.2000 года рождения", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что военный умер 7 сентября в больнице в результате многочисленных ожогов, полученных во время подрыва автомобиля.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Руслана Михайловича в связи с его гибелью", - говорится в сообщении.

Напомним, один из военнослужащих, пострадавших в результате подрыва автомобиля на Донбассе 6 сентября, в тот же день умер в больнице от полученных ожогов.

Обострение на Донбассе: что известно

В течение дня 6 сентября ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась: один украинский военный погиб, еще один был ранен.

Утром 6 сентября в районе ООС были обнаружены тела двух военных, которые направлялись тушить пожары в Луганской области. В тот же день еще двое военных получили ранения в результате подрыва на мине автоцистерны Вооруженных сил Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым из-за обострения ситуации на Донбассе.

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Перевод: Ирина Погорелая