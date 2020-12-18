Украинские воины ответный огонь не открывали, потерь в рядах Объединенных сил нет.

С начала сегодняшних суток на Донбассе было зафиксировано 4 нарушения оккупантами режима прекращения огня.

Об этом говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

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"На Приазовье, вблизи Водяного, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону наших позиций из минометов калибра 120 мм. У этого же населенного пункта враг второй раз за несколько недель прибег к дистанционному минированию позиций ОС. Так, использовав ПКМ-1, оккупанты забросили в нашу сторону 12 запрещенных мин ПОМ-2. Нарушался режим прекращения огня и неподалеку от Авдеевки. Здесь враг сначала применил ручной противотанковый гранатомет, а позже - подствольный гранатомет", - говорится в сводке.

В то же время на всех остальных участках линии разграничения ситуация остается спокойной.

Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни украинских воинов, поэтому ответный огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет", - говорится в сводке.

Также сообщается, что сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 5 гектаров территории и передали на уничтожение 95 взрывоопасных предметов.

Ситуация на Донбассе: что известно

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 17 декабря, российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня один военный был ранен.

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Автор: Юлия Петриченко