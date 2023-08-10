Россияне, вероятно, преследуют две цели: связать наши резервы и выдавить наши войска за реку Северский Донец.

Российские захватчики сосредотачивают основные усилия на Купянском направлении в Харьковской области, где сконцентрировано их многотысячное войско. Есть ли у оккупантов шансы прорваться тут, как будут развиваться события на этом направлении в ближайшее время – оценил военный эксперт Роман Свитан.

"У россиян просто нет другого выхода. Луганское направление выбрано для того, чтобы начинать двигаться – ни по какому из других направлений не могут по разным причинам (основные из них географические) продвигаться. Им это очень важно, так как нужно связать наши резервы, не дать им развернуться и выйти на прорывы на южных направлениях. … Рядом основной военный хаб – Валуйки, из которого за несколько десятков минуты уже можно выйти на Купянское направление. Количество войск и техники, которые там было сосредоточено, как раз для этих задач [используется]", – сказал эксперт в интервью Питеру Залмаеву.

Свитан предполагает, что россияне, вероятно, преследуют две цели: связать наши резервы и выдавить наши войска за реку Северский Донец.

"Занять лучшую оборонительную позицию. Но это им надо взять до этого и Лиман. Это очень широкомасштабная задача, которую они не точно не выполнят, хоть у них и там больше 100 тысяч войск. Управление напрочь отсутствует, которое может выполнять такие широкомасштабные задачи. Сборная солянка всех сил и средств, которые только есть… Это то количество, которое в качество точно не перейдет. И очень плохая поверхность для широкомасштабных наступательных действий: четыре реки (Оскол, Северский Донец, Жеребец и Красная)", – говорит эксперт.

Свитан прогнозирует, что такая позиционная война с превосходящими силами противника в этом районе будет продолжаться как минимум пару месяцев, до осени.

Купянское направление - последние новости

В течение последних недель Купянское направление – одно из самых "горячих" на фронте. Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что цель врага на этом направлении – прорвать оборону наших войск и выйти непосредственно в Купянск. Она отмечала, что интенсивность боевых действий и вражеских обстрелов высока, по некоторым позициям бывает по несколько смен положения за день.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский назвал давление на Купянск главной задачей российского войска на этот момент. По его словам, группировка оккупантов тут уже насчитывает до восьми штурмовых отрядов "Шторм-Z".

По информации Генштаба, за последние сутки на Купянском направлении наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе севернее Синьковки и северо-восточнее Ивановки Харьковской области.

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