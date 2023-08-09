В то же время, попытки врага двигаться вперед безуспешны.

Российские захватчики сейчас сосредотачивают основные усилия с целью прорыва украинской обороны на Купянском направлении.

Об этом заместительница министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в Telegram. "По состоянию на сейчас основным направлением наступления врага остается Купянское направление. Здесь враг сформировал наступательную группировку и пытается двигаться вперед, впрочем безуспешно", - подчеркнула Маляр.

По ее словам, оперативная ситуация сложная, но контролируемая. "Силы обороны Украины мужественно сдерживают там наступление врага", - подчеркнула Маляр.

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Кроме того, противник уже несколько дней ведет безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области.

"Цель врага на Купянском направлении - прорвать оборону наших войск и выйти непосредственно в Купянск. Интенсивность боевых действий и вражеских обстрелов высока. По некоторым позициям бывает по несколько смен положения за день. Все необходимые решения для усиления нашей устойчивости оперативно приняты на месте командирами и командованием восточной группировки войск", - заявила Маляр.

Также она подтвердила, что на Бахмутском направлении силы обороны Украины продолжают вести наступательные действия на южном фланге вокруг города Бахмут, закрепляться на достигнутых рубежах. Враг постоянными штурмами предпринимает попытки восстановить утраченное положение на окраинах Клещиевки и в районе Зайцево.

В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. "В направлении Урожайного, Приютного и Ивового наши защитники имели частичный успех. Сейчас закрепляются на достигнутых рубежах", - отметила Маляр.

"И на Востоке и на юге враг сейчас несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Наши силы обороны за эти дни существенно снизили наступательный и оборонительный потенциал врага и не дают ему реализовать планы", - подчеркнула Маляр.

Кроме того, как сообщил Украинской правде, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, оккупанты избрали главным направлением для своего давления Купянск и создали там наступательную группировку. Он отметил, что группировка окупантов сейчас насчитывает до восьми штурмовых отрядов "Шторм-Z".

Сырский отметил, что россияне предприняли попытку фланговым наступлением из района Новоселовского рассечь группировку Сил обороны и окружить часть подразделений держащей там оборону бригады, но успеха не добились.

Сырский заявил, что приняты все необходимые решения для "гарантированного сдерживания противника и создания условий дальнейшего его разгрома".

Потери оккупантов в Украине

Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 820 российских захватчиков.Также уничтожено 17 беспилотников, 17 артиллерийских систем, 12 боевых бронированных машин и 8 танков.

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