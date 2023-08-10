Всего по линии фронта зафиксировано около 30 боевых столкновений.

Российские оккупанты за прошедшие сутки пытались атаковать на 6 направлениях. Всего по линии фронта зафиксировано около 30 боевых столкновений с врагом. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке по ситуации с российским вторжением.

Так, на Купянском направлении наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе севернее Синьковки и северо-восточнее Ивановки Харьковской области.

"На Бахмутском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника на окраинах Клещиевки и северо-восточнее Дружбы Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районах Клещиевки", - информирует Генштаб.

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На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, силы обороны успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки и юго-восточнее Северного Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области.

"На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области", - говорится также в сообщении.

На шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорское Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Благодатное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районе южнее Новоданиловки Запорожской области.

Авиационные удары российские войска также наносили на Лиманском направлении в районах Белогоровки Луганской области и спорного и Веселого Донецкой области; на Херсонском направлении - в районе Казацкое Херсонской области.

Как информирует Генштаб, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

"За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений", - указано в сообщении.

Успехи ВСУ

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки российские войска нанесли 3 ракетных и 50 авиационных ударов, совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших защитников и населенным пунктам Украины. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В то же время украинские защитники продолжают уничтожать силы врага. Отдельно, авиация Вооруженных сил Украины за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также попали по зенитно-ракетному комплексу и логистическому хабу противника.

Ракетно-артиллерийские войска за сутки поразили 3 пункта управления, 6 артиллерийских средств на огневых позициях, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы противника и важный объект противника.

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