ПВО российских захватчиков в украинском Крыму понесла существенные потери.

Сегодня ночью Силы обороны Украины нанесли успешные удары по одному зенитному ракетному дивизиону С-400 оккупантов в районе Джанкоя, а также двум вражеским зенитным ракетным дивизионам С-300 возле Черноморского и Евпатории. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Ни одна из наших выпущенных ракет не была перехвачена "высокоэффективной" противовоздушной обороной противника. В частности, в указанных районах после ударов украинских ракетчиков, зафиксировано немедленное прекращение работы радаров комплексов С-300/С-400", - говорится в сообщении.

Кроме этого, как отмечается, отмечена дальнейшая детонация боекомплектов во всех трех районах стартовых позиций зенитных ракетных дивизионов РФ.

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"Благодаря удачной боевой работе Сил обороны ПВО российских захватчиков в украинском Крыму понесла существенные потери", - отметили в Генштабе.

Удары ВСУ по оккупантам

Как сообщал УНИАН, недавно ВСУ ударили по ЗРК С-300/400 в Белгородской области. Удар нанесен с применением РСЗО HIMARS 1-2 июня. Российский канал ASTRA предположил, что речь шла об атаке на Корочанский район Белгородской области 2 июня.

Тогда было атаковано место дислокации Минобороны РФ, сгорело несколько единиц военной техники.

В ночь на понедельник, 10 июня, в оккупированном Россией Крыму сообщали о взрывах. Движение по Крымскому мосту перекрывали. Тг-каналы сообщали, что 4 ракеты прилетели по наземному объекту возле Евпатории "по почти вертикальной траектории".

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