По катерам сработали минимум 3 надводных дрона, отмечает мониторинговая группа.

Раскрыта точка, с которой Вооруженные сил Украины, вероятно, ударили этой ночью по катерам Черноморского флота РФ в бухте Узкая (временно оккупированный Крым).

Координаты удара сообщила мониторинговая группа "Крымский ветер", ориентируясь на данные спутника. Там говорят, что по целям отработали по крайней мере 3 надводных дрона.

"Координаты: 45.511931, 32.6932", - указывает проект.

Удар пришелся по двум десантным кораблям: "Серна" и "Ондатра". Как известно, у одного из кораблей мог быть на борту БТР-82.

В ГУР уточнили последствия удара по катерам РФ

Утром СМИ сообщили о ночной бавовне в районе поселка Черноморское. Отмечалось, что ВСУ провели атаку по Крыму и повредили два скоростных десантных катера оккупантов.

Позже это подтвердило Главное управление разведки Украины. Там уточнили, что ночью были атакованы катера проекта 11770 (класса "Серна"). На их борту находился экипаж с оккупантами, а также ряд военной техники. В частности, БТР-82. Ранее именно катера данного проекта Россия использовала в спецоперациях по захвату острова Змеиный, указала разведка.

Вас также могут заинтересовать новости: