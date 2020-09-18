Тем временем, в соцсетях уже предлагают скидываться для оплаты возможных штрафов украинских военных.

Минобороны Украины издало приказ, который вводит штрафы для украинских военных за ответный огонь на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов и выложил копии соответствующего приказа.

"В это трудно поверить, но этот приказ настоящий, Цензор.НЕТ его получил от источников из наших частей и подразделений на фронте", - пишет Бутусов.

По его словам, приказ №330 министра обороны Украины Андрея Тарана от 16 сентября уже доведен во все воинские части на фронте.

Отмечается, что приказ вводит дополнительную премию для военных на фронте, но если военнослужащий допускает правонарушение, то его штрафуют и премию сокращают.

"Командирам отделений, взводов, рот (батарей), батальонов (дивизионов) и бригад размер вознаграждения устанавливается в зависимости от количества учтенных нарушений, допущенных подчиненным личным составом за месяц, в следующих размерах от предельного размера вознаграждения: 75 процентов - в случае допущения 1 нарушения для командира батальона (дивизиона), бригады;

67 процентов - в случае допущения 1 нарушения для командира взвода, роты (батареи);

50 процентов - в случае допущения 2 нарушений для командира батальона (дивизиона), бригады;

33 процента - в случае допущения 2 нарушений для командира взвода, роты (батареи);

25 процентов - в случае допущения 3 нарушений для командира батальона (дивизиона), бригады", - сказано в тексте документа.

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Среди таких нарушений содержатся:

совершение военнослужащими военного административного правонарушения или административного правонарушения;

наличие неучтенных при исполнении служебных обязанностей случаев заболеваний из-за нарушения правил гигиены, травм из-за нарушения мер безопасности, суицидов и неоправданных боевых потерь среди личного состава;

открытие огня (в том числе в ответ) без приказа соответствующего командира (начальника), кроме случаев военной необходимости.

"То есть премия выдается армии во время войны, чтобы она не стреляла и не нарушала прекращение огня, а если военнослужащий открывает огонь, в том числе ответный, его могут оштрафовать и лишить премии!", - подчеркивает Бутусов.

По его словам, этот приказ противоречит Конституции Украины, законодательству, которые требуют защищать страну от агрессора. Также, такого нет ни в одной стране НАТО. Смысл этого запрета, считает Бутусов, - "приравнять ведение боевых действий украинской армией к административному правонарушению".

"Потрясающе выписана норма - запрещен ответный огонь по врагу. Тут же оговорка - что если это не объясняется приказом командира и военной необходимостью. Но это же бред! Задача открывать огонь по врагу и тем более, открывать ответный огонь, не нуждается в ограничениях и не может быть запрещена в любом виде дополнительными приказами - это обязанность военнослужащего в зоне боевых действий, каковой является зона ООС! Огонь по врагу, а тем более ответный, ничем не может быть ограничен! Никакой воин не должен ждать приказ, чтобы открыть огонь по врагу - он обязан открыт огонь по врагу", - заявил журналист.

Бутусов также предостерегает, что штрафы для военных командиров за совершенные подчиненными правонарушений повлечет коррупцию и "не регистрацию реальных правонарушений".

"То есть решил командир пьяницу наказать и определить степень опьянения - получи штраф. Наркоманов нет смысла штрафовать - ведь лишат премии самого командира. Перевели командиру в часть прикомандированных, они что-то набедокурили - получи штраф. Это же противоречит самой логике поддержания дисциплины в войсках", - пишет Бутусов.

Тем временем, в соцсети уже появилась реакция на опубликованный Бутусовым приказ Минобороны.

Так, пользователи Facebook спрашивают, о каких размерах штрафов идет речь и на какие номера карточек скидывать деньги волонтерам для оплаты этих штрафов.

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Автор: Александр Топчий