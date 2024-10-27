Войска КНДР пришли на помощь Путину, пока США все еще колеблются, - The Atlantic

Северная Корея присоединилась к России в этом конфликте. США признали это, назвав это "очень серьезной проблемой".

Тысячи северокорейских военных готовятсяподдержать российского правителя Владимира Путина в войне против Украины. По имеющейся информации, новоприбывшие солдаты принадлежат к Силам специальных операций Северной Кореи, самому боеспособному подразделению армии страны, и, вероятно, будут развернуты в Курской области России для попыток возвращения территорий.

Однако, западные аналитики могут лишь предполагать, насколько эффективны эти силы на фоне боеспособной украинской армии, пишет в статье для The Atlantic Филлипс Пейсон О'Брайен - профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии и автор книги "Стратеги: Черчилль, Сталин, Рузвельт, Муссолини и Гитлер - как война создала их и как они развязали войну".

Ставка на поддержку КНДР

Путин увидел возможность усилить свои позиции в войне и воспользовался ею, несмотря на возможную реакцию Запада. Кажется, он делает ставку на то, что Соединенные Штаты не будут вмешиваться напрямую. В среду министр обороны США Ллойд Остин признал, что Северная Корея присоединилась к России в этом конфликте, назвав это "очень серьезной проблемой".

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С начала полномасштабного вторжения США колеблются относительно предоставления Украине передовых образцов вооружения, таких как HIMARS, танки Abrams, ракеты ATACMS, истребители F-16 и дальнобойные ракеты JASSM. Хотя в конце концов эти образцы оружия были предоставлены, важное время было упущено, что ограничило возможности Украины. Более того, США так и не предоставили четкого ответа на вопрос, позволят ли они использовать западное оружие для ударов по Крыму, Керченскому мосту и другим российским целям за пределами Украины.

Осторожная стратегия США

США избегают решительных шагов, опасаясь эскалации со стороны Путина, в частности применения ядерного оружия. Однако российский лидер, несмотря на многочисленные угрозы, ни разу не реализовал их. Китай, основной партнер России, открыто высказался против применения ядерного оружия, а сам ядерный удар не даст Путину значительного стратегического преимущества.

Путин продолжает усиливать давление на Украину, используя любые доступные ресурсы, включая войска из Северной Кореи, которая стала международным изгоем. По данным американских и британских источников, северокорейские военные уже прибывают в Россию, чтобы оказывать поддержку российским войскам.

Стремятся ли США к победе Украины?

Возникает вопрос: действительно ли США заинтересованы в победе Украины? Лишь недавно президент Зеленский представил план, который включает использование американского дальнобойного оружия для ударов по стратегическим объектам в России, но ответ администрации Байдена сводится к откладыванию этого вопроса. Вместо быстрых действий США занимают выжидательную позицию, что идет на пользу Путину.

Учитывая привлечение Северной Кореи, ответом США должна стать немедленная передача Украине необходимых средств для отпора российской агрессии. Это помогло бы избежать длительного конфликта и ускорить победу Украины.

Армия Северной Кореи против Украины - последние новости

22 октября военный эксперт Владислав Селезнев сказал, что на территории Курской области возникла оперативная пауза. По его словам, враг понес серьезные потери и ему нужно как минимум 10-12 тысяч пополнения.

В свою очередь КНДР перебросила военных в Россию. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что солдаты Северной Кореи были отправлены на Курское направление.

25 октября Bloomberg со ссылкой на южнокорейские разведывательные источники опубликовал материал, в котором отмечается, что Северная Корея планирует направить дополнительные войска в Россию. Отмечалось, что первая группа из 1500 элитных военных уже проходит обучение на Дальнем Востоке России как часть плана развертывания около 10 000 солдат из Северной Кореи. Эти подразделения прибыли во Владивосток между 8 и 13 октября.

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