Северокорейских солдат, скорее всего, будут гнать на "мясные штурмы", считает ветеран.

Северокорейская пехота - это потенциально качественное "пушечное мясо". Такое мнение в интервью УНИАН высказал военный аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий.

"На самом деле ситуация достаточно серьезная… Это именно "пушечное мясо", которое пригодно только для одного - гнать на "мясные штурмы". Они ведь все обучены по уставам 40-х годов… И вот в этом качестве это "пушечное мясо" очень хорошее. Во-первых, оно очень неприхотливо по отношению к климату, быту: северокорейцы способны жить на миске риса в сутки и считать, что их нормально кормят… Во-вторых, они очень послушны и дисциплинированы", - сказал эксперт.

Насколько же северокорейские солдаты будут мотивированы, все увидят в реальном бою, добавил Дикий.

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"Например, как они будут вести себя, когда впервые увидят дрон. Потому что они об этом даже не слышали в своей стране... Вот этот страшный фактор, что они знают, что если они, например, массово начнут сдаваться в плен, то их семьи так же массово пойдут в концлагеря", - сказал ветеран.

Войска КНДР на войне в Украине - что сообщалось

Напомним, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что около 11 тысяч северокорейских военных проходят подготовку на востоке РФ. По его словам, указанные солдаты будут готовы к войне в Украине уже к 1 ноября.

Позже в южнокорейском агентстве Yonhap со ссылкой на данные разведки страны сообщили, что Северная Корея направит на войну в Украине 12 тысяч военных, в том числе подразделения спецназа.

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