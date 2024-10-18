Кирилл Буданов заявил, что сейчас северокорейские военные проходят обучение в России, но скоро их будут использовать на фронте.

Около 11 тысяч северокорейских военных проходят подготовку на востоке Российской Федерации, заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, они будут готовы к войне в Украине уже к 1 ноября.

Войска КНДР будут использовать российское оборудование и боеприпасы, пишет The War Zone со слов Буданова. Кроме того, глава ГУР отметил, что около 2500 северокорейских солдат отправится в Курскую область, тогда как до сих пор остается неизвестным, куда направят остальных военных. "Сейчас у нас нет полной картины", — отметил Буданов.

Войска КНДР в войне в Украине - что известно

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что конфликт превратится в "мировую войну", если третья сторона вмешается в конфликт. Хотя, как сообщается, глава государства не стал вдаваться в подробности.

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СМИ пишет, что помимо этого, заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что Вашингтон и союзники встревожены военной поддержкой Северной Кореей войны России в Украине. Представители западных стран не могут подтвердить заявления о том, что войска КНДР будут воевать за Россию. Однако источники в ГУР ранее заявляли, что около 3000 военнослужащих Северной Кореи вошли в состав "Специального бурятского батальона".

Другие новости про войска КНДР

Ранее УНИАН сообщал, что для перелома хода войны в Украине должны воевать более 100 тысяч военных из КНДР. По словам эксперта, Северная Корея может отправить гораздо больше солдат, поскольку мы имеем дело с диктатурой, где жизнь человека стоит очень мало.

Кроме того, глава МИД Украины об использовании РФ северокорейских военных в РФ.

"Это угрожающая ситуация, которая требует твердой реакции мира. То же самое мы можем говорить о поставках баллистических ракет Ираном", - подчеркнул Андрей Сибига.

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