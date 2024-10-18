Около 11 тысяч северокорейских военных проходят подготовку на востоке Российской Федерации, заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, они будут готовы к войне в Украине уже к 1 ноября.
Войска КНДР будут использовать российское оборудование и боеприпасы, пишет The War Zone со слов Буданова. Кроме того, глава ГУР отметил, что около 2500 северокорейских солдат отправится в Курскую область, тогда как до сих пор остается неизвестным, куда направят остальных военных. "Сейчас у нас нет полной картины", — отметил Буданов.
Войска КНДР в войне в Украине - что известно
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что конфликт превратится в "мировую войну", если третья сторона вмешается в конфликт. Хотя, как сообщается, глава государства не стал вдаваться в подробности.
СМИ пишет, что помимо этого, заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что Вашингтон и союзники встревожены военной поддержкой Северной Кореей войны России в Украине. Представители западных стран не могут подтвердить заявления о том, что войска КНДР будут воевать за Россию. Однако источники в ГУР ранее заявляли, что около 3000 военнослужащих Северной Кореи вошли в состав "Специального бурятского батальона".
Другие новости про войска КНДР
Ранее УНИАН сообщал, что для перелома хода войны в Украине должны воевать более 100 тысяч военных из КНДР. По словам эксперта, Северная Корея может отправить гораздо больше солдат, поскольку мы имеем дело с диктатурой, где жизнь человека стоит очень мало.
Кроме того, глава МИД Украины об использовании РФ северокорейских военных в РФ.
"Это угрожающая ситуация, которая требует твердой реакции мира. То же самое мы можем говорить о поставках баллистических ракет Ираном", - подчеркнул Андрей Сибига.