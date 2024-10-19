Военный обозреватель считает появление северокорейских военных на фронте фактическим вступлением КНДР в войну.

Две недели назад стало известно, что Силы обороны ликвидировали шестерых северокорейских военных на Донбассе. После этого начала появляться информация о возможном участии войск из КНДР в войне против Украины. По данным главы ГУР Кирилла Буданова, до 1 ноября первые военнослужащие Северной Кореи уже будут отправлены на фронт, а всего к участию в боевых действиях готовят 11 тысяч северокорейских бойцов. Как это повлияет на фронт, насколько далеко может зайти сотрудничество Москвы и Пхеньяна и при чем здесь Запад - в интервью УНИАН рассказал военный аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий.

Евгений, публично доказательства пребывания северокорейских военных в Украине появились только после ликвидации первых бойцов. Однако, насколько известно, они и до того уже участвовали в войне на стороне РФ?

Да, действительно. Это будут не первые северокорейские военные, которые появятся на нашей войне. Несколько месяцев назад, когда Северная Корея начала поставлять России баллистические ракеты, уже в комплекте с ними поехали и их экипажи. Как минимум выполнять роль советников, инструкторов, чтобы рассказывать россиянам, как пользоваться этими корейскими вундерваффе. А, скорее всего, и непосредственно напрямую выполнять пуски этих ракет.

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Здесь было несколько причин. С одной стороны, КНДР надо было получить фидбэк, как их ракеты ведут себя в реальных боевых условиях. А с другой стороны, насколько мы уже знаем из наших разведданных, показывают себя эти ракеты очень плохо. И мало того, что они летят не туда, куда надо. Но у них большой процент взрывов прямо на пусковых. И поэтому российские ракетчики, скорее всего, просто отказываются сами с ними работать и говорят, что кто такое кривое сделал, пусть сам запускает.

Но это, конечно, речь шла об участии, скажем, десятков людей. Теперь мы говорим уже об участии тысяч людей. Сейчас уже озвучены цифры 10-12 тысяч. И надо понимать, что это, скорее всего - пробный вариант.

То есть, если эти военные покажут себя хорошо на фронте, Ким Чен Ын отправит и новую партию?

Да, для него это совсем не проблема. Если использование этих 11-12 тысяч себя оправдает, то для товарища Ына не проблема поставить еще 10, 20, 30, хоть 100 тысяч.

Ведь армия Северной Кореи в мирное время насчитывает 1 миллион 300 тысяч человек. Вот при общем населении страны 26 миллионов. То есть, 5% населения страны - это армия. Это фантастические цифры, но так оно есть.

Поэтому для Ына поставить товарищу Путину хоть сотню тысяч бойцов - не проблема. Но, конечно, это уже речь идет не о специалистах, это уже речь идет именно о пехоте, о пушечном мясе.

Фактически, мы можем увидеть похожую ситуацию к той, которая была с северокорейскими снарядами? Когда сразу отправили небольшую часть, а потом активно наращивали поставки?

Именно так. Они, правда, сразу начинали не с контейнера, а отправляли целыми железнодорожными эшелонами. Сейчас уже, насколько известно, поставлено 3 миллиона снарядов. Вот похожая история может быть с пушечным мясом.

Вы думаете, что россияне будут привлекать северокорейские войска именно как пушечное мясо? Для штурмов украинских позиций?

Да, на самом деле ситуация достаточно серьезная. Ведь корейская пехота - это потенциально очень качественное пушечное мясо. Это именно пушечное мясо, которое пригодно только для одного - гнать на мясные штурмы. Ведь они все обучены по уставам 40-х годов.

В Северной Корее со времен товарища Сталина технологического прогресса не было. Но ведь у нас и война в значительной степени похожа на Вторую мировую. Это тоже, к сожалению, надо признавать. И роль пушечного мяса, которое можно просто вот так вот гнать на штурмы, к сожалению, очень высока.

И вот в этом качестве это пушечное мясо очень неплохое. Во-первых, оно очень неприхотливо по отношению к климату, быту: северокорейцы способны жить на миске риса в сутки и считать, что их нормально кормят. Ведь дома у них все так же. Во-вторых, они очень послушные и дисциплинированные. Это связано с тем, что у них промыты мозги пропагандой, но главное как раз не это. Прежде всего они просто знают, что будет с их семьями, если они не выполняют приказ. И именно поэтому, я боюсь, что это пушечное мясо будет более дисциплинированным, чем россияне, которых они приезжают сменить.

Так не стоит ожидать, что эти бойцы будут менее мотивированы, активно бежать с поля боя или сдаваться в плен?

Мы увидим это в реальном бою. Например, как они будут вести себя, когда впервые увидят дрон. Потому что они о таком даже не слышали в своей стране. Но, базово, к сожалению, да. Вот есть этот страшный фактор, что они знают, что если они, например, массово начнут сдаваться в плен, то их семьи так же массово пойдут в концлагеря.

Сейчас многие наши медийные военные шутят на эту тему. Говорят, соревнуются за то, кто первый задвухсотит северокорейского военного. Это недооценка врага, или нормальная реакция?

Это как раз хорошая, здоровая реакция. В стиле "только вас здесь не хватало". Или же "двухсотить россиян уже стало скучно, они одинаковые, давайте что-то новенькое". Это как раз показывает, что наши ребята в хорошем моральном состоянии, слава Богу. Это правильная реакция. Но объективно да, у нас появляется дополнительная проблема.

Россияне пытаются скрыть участие северокорейских военных в войне против Украины. Юридически - эти войска входят в состав Российской Федерации, но просто приехали из другой страны как наемники. Чем это участие отличается от прямого вступления страны в войну?

Действительно, здесь надо четко понимать, что формально это оформляется, будто корейцы зачисляются в российскую армию. Но на самом деле, это совсем не так. Речь идет об отправке именно готовых подразделений со своими командирами, со своей штатной структурой, которые подразделением приезжают в корейской форме, переодеваются в российскую и так же подразделением отправляются воевать.

То есть это фактически вступление еще одной страны в нашу войну. Это то, чего избежала даже Беларусь. Вот с Лукашенко выдавали всю технику, все боеприпасы, территорию, но ни один белорусский солдат в войну не вступал. Тем более Иран. Были иранские специалисты, которые запускали по нам "шахеды". Были другие иранские специалисты, которые делали линию сборки этих "шахедов" в Алабуге. Но иранские подразделения на войну не приезжали.

А вот Северная Корея первая вступает именно в эту войну организованно. Хотя формально это делается по гибридной схеме, якобы корейские граждане вербуются в российскую армию, но на самом деле это не так. На самом деле, это отправка именно армейских подразделений, это северокорейская пехота.

Мы уже увидели, как Запад реагирует на эти новости - очередная "глубокая обеспокоенность". Можем ли мы увидеть какие-то реальные шаги взамен?

Именно из-за реакции Запада они и затеяли такой спектакль, чтобы фактически скрыть тот факт, что еще одна страна вступила в эту войну. Ведь юридически пока эта война остается войной двух стран - Украины и Российской Федерации. Участие тех же корейских ракетчиков или иранских шахедников не меняло характера войны.

Еще со времен холодной войны существует определенный консенсус о том, что участие советников и технических специалистов не считается прямым участием в войне. Он не прописан в законах, но де-факто он держится уже полвека. Поэтому появление тысячных контингентов пехоты - это совершенно другая история. Это именно непосредственное вступление в боевые действия. И мы очень надеемся, что это станет еще одним мощным аргументом в наших переговорах с нашими драгоценными союзниками.

Появление в Украине подразделений корейской национально-освободительной армии - это уже даже для тупых понятное доказательство, что так называемая политика "не эскалации", которую ведут наши союзники, является абсолютно ошибочной. Что в своем стремлении избежать эскалации конфликта и не дать этому конфликту разрастаться из регионального в глобальный, Запад на самом деле просто помогает Москве выиграть эту войну. А как раз предотвратить превращение этого конфликта в глобальный Запад все равно не смог.