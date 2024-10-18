Сообщается, что перемещение войск уже началось.

Северная Корея направит на войну в Украине 12 тысяч военных, в том числе подразделения спецназа. Указанную информацию выяснила разведка Южной Кореи, пишет Reuters со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

Сообщается, что Северная Корея решила развернуть четыре бригады и что перемещение войск уже началось.

Отмечается, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел незапланированную встречу по безопасности с ключевыми должностными лицами разведки, армии и национальной безопасности, чтобы обсудить участие северокорейских войск в войне России против Украины.

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Участники данной встречи разделили мнение, что сближение КНДР с РФ "представляет серьезную угрозу безопасности не только для нашей страны, но и для международного сообщества", указало агентство.

Северокорейские войска на войне в Украине - заявление Буданова

Напомним, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что около 11 тысяч северокорейских военных проходят подготовку на востоке РФ.

По его словам, 2500 северокорейских солдат отправится в Курскую область, куда направят остальных - неизвестно.

Буданов добавил, что указанные солдаты будут готовы к войне в Украине уже к 1 ноября, они будут использовать российское оборудование и боеприпасы.

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