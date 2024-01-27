Обменять должны были 190 украинских военнопленных.

Россия просила, чтобы родные военнопленных украинцев, которые по версии Кремля якобы были на борту сбитого самолета Ил-76, сдали ДНК для экспертизы. Однако никаких доказательств того, что есть тела погибших, РФ не предоставила.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на двух человек, которые были на встрече координационного штаба с семьями, Украина отказала РФ в ее просьбе. Об инциденте присутствующим рассказал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

По словам матери одного из военнопленных, председатель ГУР сказал, что "пазл не складывается" и "большинство людей уверены: [российская версия событий] — это фейк". В то же время обменять должны были более 190 человек, что совпадает с заявлениями Кремля.

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Представитель украинской разведки Андрей Юсов также указывал, что обмен 24 января должен был стать одним из крупнейших за время полномасштабной войны.

"Думаю, я ожидала более истерических, панических реакций. Разведка говорила с нами очень откровенно. Буданов начал разговор со слов: "Давайте по сути, начнем с вопросов", и все. В первый день у меня была истерика. Но сейчас я успокоилась", — рассказала изданию мама военнопленного.

Она отметила что одна из женщин, присутствующих на встрече, спросила, когда семьи смогут получить останки своих близких. Однако в ГУР их удивили ответом.

"Подождите, мы надеемся на лучшее, и сейчас мы не говорим о худшем сценарии", - подчеркнул один из сотрудников разведки.

Падение Ил-76 в России - что известно

24 января в Белгородской области России упал Ил-76.Россия утверждает, что на борту было 65 военнопленных, однако Украина пока не может это подтвердить.

Организация Объединенных Наций также не может установить были ли на борту сбитого в Белгородской области российского самолета Ил-76 украинские военнопленные.

26 января, представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что Россия не передавала Красному Кресту информацию об украинских пленных по обмену 24 января, который не состоялся.

Впоследствии в МККК заявили, что если на борту Ил-76 были пленные, их тела должны передать Украине.

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