В организации отметили, что инцидент произошел в контексте вторжения России в Украину и продолжающейся войны.

Организация Объединенных Наций не может установить были ли на борту сбитого в Белгородской области российского самолета Ил-76 украинские военнопленные.

Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло на заседание Совета Безопасности ООН 25 января. Как она напомнила, РФ утверждает, что в самолете было 65 военнопленных, шесть российских членов экипажа и трое российских военных. В то же время, по данным Киева, Ил-76 мог перевозить ракеты для оккупационной армии.

Дикарло добавила, что Украина призвала к проведению международного расследования инцидента.

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"ООН не в состоянии проверить эти сообщения или обстоятельства катастрофы. Очевидно то, что инцидент произошел в контексте вторжения России в Украину и продолжающейся войны", - ответила заместитель генсека ООН.

По ее словам, в последние недели масштабы и интенсивность атак на Украину выросли. По мнению Дикарло, это указывает на опасную траекторию войны. Заместитель генсека ООН обеспокоена ракетными ударами и обстрелами по гражданским районам, приводящими к гибели и ранениям мирных жителей, а также к разрушению критически важной инфраструктуры.

Сбитие Ил-76 - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 24 января в Белгородской области РФ упал военный транспортный самолет Ил-76. Москва утверждает, что на борту были украинские военнопленные.

Минобороны Украины не может подтвердить, была ли причиной падения самолета атака ВСУ. В то же время в ГУР рассказали, что на эту дату планировался обмен пленными, но он не состоялся.

По данным OSINT-аналитиков "самолет Ил-76 был RA-78830, летел в Россию через Египет, Саудовскую Аравию и Иран, в районе Сирии исчез с радаров, а затем появился в районе Белгорода".

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании, однако Кремль Москва выступает против международного расследования падения Ил-76.

В ГУР позже подчеркнули, что РФ до сих пор не предоставила доказательства в отношении пленных.

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