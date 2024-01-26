Организация Объединенных Наций не может установить были ли на борту сбитого в Белгородской области российского самолета Ил-76 украинские военнопленные.
Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло на заседание Совета Безопасности ООН 25 января. Как она напомнила, РФ утверждает, что в самолете было 65 военнопленных, шесть российских членов экипажа и трое российских военных. В то же время, по данным Киева, Ил-76 мог перевозить ракеты для оккупационной армии.
Дикарло добавила, что Украина призвала к проведению международного расследования инцидента.
"ООН не в состоянии проверить эти сообщения или обстоятельства катастрофы. Очевидно то, что инцидент произошел в контексте вторжения России в Украину и продолжающейся войны", - ответила заместитель генсека ООН.
По ее словам, в последние недели масштабы и интенсивность атак на Украину выросли. По мнению Дикарло, это указывает на опасную траекторию войны. Заместитель генсека ООН обеспокоена ракетными ударами и обстрелами по гражданским районам, приводящими к гибели и ранениям мирных жителей, а также к разрушению критически важной инфраструктуры.
Сбитие Ил-76 - что сообщалось
Как сообщал УНИАН, 24 января в Белгородской области РФ упал военный транспортный самолет Ил-76. Москва утверждает, что на борту были украинские военнопленные.
Минобороны Украины не может подтвердить, была ли причиной падения самолета атака ВСУ. В то же время в ГУР рассказали, что на эту дату планировался обмен пленными, но он не состоялся.
По данным OSINT-аналитиков "самолет Ил-76 был RA-78830, летел в Россию через Египет, Саудовскую Аравию и Иран, в районе Сирии исчез с радаров, а затем появился в районе Белгорода".
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании, однако Кремль Москва выступает против международного расследования падения Ил-76.
В ГУР позже подчеркнули, что РФ до сих пор не предоставила доказательства в отношении пленных.