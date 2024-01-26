Он замечает, что загадочные обстоятельства того дня могут свидетельствовать об умышленных действиях России в отношении инцидента с падением российского самолета Ил-76.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов замечает, что Россия не передавала Международному комитету Красного Креста информацию о украинских пленных с обмена 24 января, который не состоялся.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, есть ли информация о местонахождении тех украинских военнопленных, которых готовили на обмен 24 января.

"Подобная информация должна быть публичной и передаваться, в частности со стороны государства-агрессора Международному комитету Красного Креста, который и должен верифицировать состояние здоровья, условия нахождения, обращения с военнопленными. Насколько известно, на данном этапе такой информации в Международный комитет Красного Креста передано не было", - рассказал Юсов.

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Он также отметил, что на самолете Ил-76, который упал в России 24 января, должны были быть двое российских чиновников, которым в последний момент было приказано сойти с борта.

"Это не единственное загадочное обстоятельство того дня и этих событий. И все вместе оно складывается в определенную конструкцию, которая может свидетельствовать об умышленных действиях государства-агрессора в отношении этого инцидента", - сказал представитель разведки.

Юсов подчеркнул, что сейчас "мы до сих пор не имеем всей информации и доступа ни по подтверждению фактов пребывания людей на борту, ни их судьбы".

"Пока что фактически мы сталкиваемся с элементами сокрытия. Те факты короткие, которые показывает Россия, - в них ничего нового нет. И возможно, действительно есть что скрывать, в частности в контексте того, что разные средства поражения имеют разные особенности. В ходе этого расследования их можно установить. То есть, чем был поражен самолет. Или это был С-300, или" Панцирь-1", или переносной зенитно-ракетный комплекс, или другие элементы", - отметил он.

Кроме того, на вопрос о пяти телах погибших в морге и означает ли это, что на борту самолета был только экипаж, представитель ГУР заметил, что полную информацию Россия блокирует. И если здесь речь идет о гуманитарном аспекте вопроса, то "это уже само по себе является нарушением и международного права, и вообще какой-то этики, насколько это можно относить к государству-агрессору".

"Да, есть информация о пяти телах, которые зашли в Белгородский морг. Мы не можем отвергать версию, что другие тела агрессор мог спрятать в каком-то другом месте. Но тогда, опять же, вопрос - для чего? И с какой целью это делается?",- сказал Юсов.

Падение Ил-76 в России

Как сообщал УНИАН, 24 января в Белгородской области России упал военный транспортный самолет Ил-76. Государство-агрессор утверждает, что на борту были украинские военнопленные. Минобороны Украины не может подтвердить, была ли причиной падения самолета атака Вооруженных сил Украины.

Юсов относительно падения самолета заявил, что страна-агрессор не впервые манипулирует темой военнопленных и до сих пор не предоставила доказательства пребывания их на борту.

На заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 25 января заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло заявила, что организация не может установить, были ли на борту самолета украинские военнопленные.

Она напомнила, что Россия утверждает, что в самолете было 65 военнопленных, шесть российских членов экипажа и трое российских военных. В то же время, по данным Киева, Ил-76 мог перевозить ракеты для оккупационной армии.

Сегодня, 26 января, Юсов подчеркнул, что сорванный 24 января обмен пленными должен был быть одним из крупнейших за время полномасштабной войны.

Относительно якобы "списков" украинских военнопленных с борта Ил-76, которые были опубликованы российскими пропагандистами, Юсов отметил, что изучается вся информация из всех источников. Также происходит коммуникация с семьями пленных.

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