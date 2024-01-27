Организация участвует в процессе обмена телами между сторонами.

Если в результате катастрофы российского военно-транспортного самолета Ил-76 есть погибшие украинские пленные, их тела должны вернуть Украине.

Об этом заявил спикер делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Александр Власенко в эфире Радио Свобода.

"Если говорить о телах погибших, то абсурдно говорить об их повторном участии в конфликте, поэтому тела должны возвращаться как можно быстрее. Мы принимаем в этом определенное участие - в обмене телами между Российской Федерацией и Украиной. Если есть погибшие в результате этой авиакатастрофы, то их тела должны быть возвращены", - подчеркнул Власенко.

Впрочем, по словам представителя МККК, для такого обмена должно пройти больше времени. На вопрос о том, обращались ли в последние дни в МККК родственники людей, чьи фамилии пропагандисты опубликовали, отмечая, что они находились на борту уничтоженного Ил-76, Власенко сказал, что ему об этом неизвестно.

Падение Ил-76 в России - что известно

24 января в Белгородской области России упал военный транспортный самолет Ил-76. Россия утверждает, что на борту было 65 военнопленных, шесть российских членов экипажа и трое российских военных. Украинская сторона не подтвердила, что в самолете были военнопленные. Минобороны Украины также пока не может подтвердить, была ли причиной падения самолета атака Вооруженных сил Украины.

Сегодня, 26 января, представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что сорванный 24 января обмен пленными должен был быть одним из крупнейших за время полномасштабной войны. Он также отметил, что Россия не передавала Красному Кресту информацию об украинских пленных по обмену 24 января, который не состоялся.

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