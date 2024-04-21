Основную информацию о поражении судна ЧФ РФ "Коммуна" уже сообщили ВМС Украины.

Представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук прокомментировал поражение во временно оккупированном Крыму корабля ЧФ РФ "Коммуна", который предназначен для подъема подводных лодок и затонувших грузов.

"Собственно, на эту минуту все что известно, в основном сообщили Военно-морские силы, понятно их парафия. Но, есть информация, что, возможно, этот корабль "Коммуна" принимал участие в работах на месте уничтожения флагманского крейсера "Москва"",- рассказал он в эфире телемарафона.

Братчук добавил, что это достаточно символично, как огромная пощечина для России. "Учитывая, что это действительно раритет еще императорского Черноморского флота, то для скрепной России сегодня еще имеем огромную эмоционально-моральную пощечину. И конечно, это не может не радовать. В любом случае, если судно выполняло соответствующие функции, то мы понимаем, что сегодня уже эти функции выполнять не могут. Для них это минус, а для нас - плюс",- подчеркнул он.

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Уничтожение кораблей ЧФ РФ в Крыму

21 апреля утром в Севастополе прогремели взрывы, оккупационные власти объявили воздушную тревогу. Потом появилась информация о возможном ударе противокорабельными ракетами по одному из кораблей оккупантов во временно оккупированном Севастополе. Речь идет о спасательном судне для подводных лодок ЧФ РФ "Коммуна".

В Военно-морских силах (ВМС) ВСУ подтвердили, что в Крыму удалось поразить корабль ЧФ РФ "Коммуна". Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что характер повреждений пока верифицируется, но "корабль выполнять задачи теперь не способен".

Стоит напомнить, что в апреле 2022 года из-за попадания украинских противокорабельных ракет "Нептун" получил серьезные повреждения и затонул флагман ЧФ РФ крейсер "Москва". Уничтожение "Москвы" стало огромной потерей для РФ и вызвало цепную реакцию событий, которые значительно усилили позиции Украины и ослабили Россию, что самым радикальным образом сказалось на ходе войны.

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