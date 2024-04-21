Пообещали продолжение для России.

В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины отреагировали на взрыв в оккупированном Севастополе.

Об этом спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сказал в эфире информационного марафона.

В частности, у него спросили о сегодняшнем взрыве в оккупированном Крыму.

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