В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины отреагировали на взрыв в оккупированном Севастополе.
Об этом спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сказал в эфире информационного марафона.
В частности, у него спросили о сегодняшнем взрыве в оккупированном Крыму.
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"Могу отметить, что российские оккупанты продолжают прикрывать свои боевые единицы судами обеспечения из состава черноморского флота. Это, в принципе, у них такая тактика, почти новая. Во-вторых, с позиции Военно-морских сил могу лишь отметить, что подобные инциденты и в дальнейшем будут случаться на объектах военной инфраструктуры нашего врага в нашем Крыму", - подчеркнул Плетенчук.